Arbus a valanga sul Cortoghiana, tris vincente dell’Isili 

Cortoghiana 2

Arbus Costa V. 5

Cortoghiana : Pilleri, Galli, Sedda, Landis, Pisu (75’ S. Scardanzan), Martini (46’ Martinelli), C. Scardanzan (80’ Melis), Marreddu, Puggioni (75’ Foglia), Melis, Pau. Allenatore Carrus.

Arbus Costa V. : Pilloni, Spina, Ferraraccio, Floris, Betibouo, Accossu, Dessì, S. Atzori, Concas, L. Atzori, Cancedda. Allenatore Perra.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Reti : 3’ (r) e 55’ Floris, 6’ (a) Pilleri, 10’ Cancedda, 18’ (r) Sedda, 22’ Marreddu, 73’ Dessì.

Un 5-2 rotondo ma per certi versi ingannevole quello con cui l’Arbus, da pochi giorni guidato da Virgilio Perra, ha sbancato il campo dell’Atletico di Cortoghiana. Gli ospiti si sono portati avanti 3-0 nei primi dieci minuti (col rigore dell’1-0 molto contestato dai padroni di casa, poi un autogol e varie decisioni arbitrali dubbie nei pressi dell’area dell’Arbus), hanno subito la quasi rimonta dei minerari (da cineteca la rete in semirovesciata di Marreddu) e hanno poi mostrato i muscoli allungando per il definitivo 5-2. La partita ha vissuto il momento migliore a inizio ripresa quando l’Atletico si è ritrovato a un passo dalla “remuntada” completa. Poi una rete meravigliosa di Floris su calcio di punizione (doppietta per lui) ha spianato la strada all’Arbus che poi ha finito per vincere con merito.

