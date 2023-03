Arborea, vittoria e sorpasso 

Arborea 2

Terralba F. Bellu 1

Arborea (4-3-1-2) : Cabasino, Mascia, Pomares, Cicu, Cordoba, Gordillo, Serralvo (43’ st Fadda), Ciarniello, M. Atzeni, P. Atzeni (28’ st Erbì), Capraro (3’ st La Torre). In panchina Petucco, Obinu, Sanna, Dessì, Stochino, Monfrecola. Allenatore Perra.

Terralba F. Bellu (4-3-3) : Ullasci (17’ st Angioni), Melis (5’ st Ezeadi), Cammarota, Orrù, Onnis, Costella, Serpi (34’ st Volpe), Soddu (31’ st Frongia), Piras, Porru (36’ st Frongia), Manca. In panchina Zonca, Peddoni, Armas. Allenatore Firinu.

Arbitro : Sanna di Oristano.

Reti : 23’ pt (r) Ciarniello, 46’ pt Piras, 29’ st Mascia.

Note : ammoniti M. Atzeni, Melis, Orrù e Diana.

Arborea. L’Arborea torna alla vittoria imponendosi 2-1 nel derby co l Terralba F. Bellu. Padroni di casa avanti al 23’ col rigore di Ciarniello per l’atterramento di Capraro. Al 46’ pareggia Piras sugli sviluppi di un corner. Al 74’ Mascia risolve in mischia e fa 2-1. Nella ripresa, al 15’, gioco fermo per 30’: il portiere ospite Ullasci è stato soccorso e portato in ospedale dopo uno scontro con l’attaccante di casa Marco Atzeni. Per fortuna niente di grave. (g. pa.)

