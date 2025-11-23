arborea, una straordinaria vittoria di cuore: in nove e sotto di un gol surclassa il Pirri 

Arborea 3

Calcio Pirri 2

Arborea ( 4-2-3-1 ): Stevanato, Cammarota, Demuru, Perilli, Szafran, Orro, Pibiri, Angioni (33’ st Cicu), M. Atzeni (18’ st Capraro), P. Atzeni (13’ st Sperandio), Wolhein. In panchina Cotza, Casu, Serpi, Cillano, Corona. Allenatore Battolu.

Calcio Pirri ( 4-3-3 ): Serra, Atzori (17’ st V. Loi), Pedditzi (10’ st Bellanza), Civile (10’ st Banchero), Usai, Palmas (10’ st Pilo), Nenna, Corda, Mar. Sanna, O. Loi, Camara (10’ st Cabiddu). In panchina Mas. Sanna, F. Loi, Saadi, Mattana. Allenatore Meloni.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 8’ pt (r) O. Loi, 20’ pt (r) Szafran, 5’ st Szafran, 9’ st M. Atzeni, 32’ st Pilo.

Note : espulsi Pibiri (Arborea) al 7’ pt, Orro (Arborea) al 14’ pt (doppia ammonizione) e V. Loi al 37’ st (doppia ammonizione). Ammoniti Palmas, O. Loi e Camara. Recupero 2’ pt – 6’ st. Spettatori 150.

Arborea. Un’Arborea tutto cuore e determinazione si impone 3-2 contro il Pirri. I padroni di casa, in 9 uomini dopo circa un quarto d’ora di gioco e sotto di una rete, portano a casa i 3 punti grazie a una prestazione generosa e attenta. Gli ospiti, dopo il vantaggio iniziale, non sono riusciti ad approfittare della doppia superiorità numerica. La cronaca si apre con il vantaggio pirrese: è il 7’ quando Pibiri atterra in area Civile con conseguente rigore e rosso diretto; dagli 11 metri Omar Loi mette alle spalle di Stevanato, nonostante il portiere avesse intuito la traiettoria. Al 14’ Arborea in 9 a causa della doppia ammonizione subita da Orro. Al 20’, però, arriva il pareggio: Szafran è messo giù in area da Palmas e lo stesso numero 5 di casa sigla l’1 a 1 dal dischetto. Il vantaggio dell’undici allenato da Nicola Battolu arriva al 5’ della ripresa: spizzata di Paolo Atzeni su rilancio di Stevanato, Szafran aggancia, salta un avversario e insacca all’angolino. Al 9’ la terza rete dei padroni di casa: Marco Atzeni, su assist di Perilli (incontenibile), conclude alle spalle di Serra e festeggia con la rete la nascita del suo primo figlio, Tommaso. Il Pirri si riversa in avanti e al 32’ accorcia le distanze con Pilo. Nel finale gli ospiti cercano il pareggio, ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA