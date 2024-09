Arborea, un successo amaro Eliminata per la differenza reti 

Arborea 3

Tharros 2

Arborea (3-4-1-2) : Sitzia, Mascia, Capraro, Cicu, Di Paola, Popescu, M. Atzeni, Sperandio, Darboe (6’ st Coschera), P. Atzeni (25’ st Pibiri), Casu (38’ st Cotza). In panchina Petucco, Tugulu, Oliva, Cillano, Vargiu, Zonca. Allenatore Battolu.

Tharros (4-2-3-1) : Manzato, Spiga (33’ st Gianoli), F. Orrù, Perilli, Silva (1’ st N. Orrù), Sardo, Lonis (17’ st Pintus), Narese, Felipe Ferrari, Federico Ferrari, Iervolino (40’ pt Cau). In panchina D’Abrosca, Cossu, Simbula, Mereu, Piras. Allenatore Lai.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 30’ (r) e 42’ M. Atzeni, 36’ (r) Darboe, nella ripresa 23’ Federico Ferrari, 50’ Gianola.

Note : ammoniti Mascia, Popescu, Sardo e Federico Ferrari. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 200.

Arborea. Non basta all’Arborea battere 3 a 2 la Tharros per passare il primo turno di Coppa Italia. I padroni di casa, infatti, chiudono il girone a pari punti con il Terralba F. Bellu, che oggi riposava, ma i terralbesi si qualificano per miglior differenza reti.

L’undici allenato da Nicola Battolu parte forte e chiude il primo tempo avanti 3 a 0. Marco Atzeni, al 30’, sblocca la gara su rigore (fallo su Sperandio). Al 36’ raddoppia Darboe, sempre su penalty, assegnato per un tocco con il braccio di Sardo. Il tris è ancora di Atzeni, al 42’, con un bel diagonale. Nella ripresa la Tharros accorcia. Al 23’ con un colpo di testa di Federico Ferrari. Al 50’, il gol che decide, di fatto, il passaggio del turno; ancora Ferrari scatta sul filo del fuorigioco, e davanti a Sitzia serve Gianola che a porta vuota mette in rete.

