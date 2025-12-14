arborea: successi di fois, lovicu e onida 

Alessio Fois conquista la prova principale del Ciclocross Arborea Bike, ancora una gara regionale con un numero di iscritti bel oltre i cento a conferma della vivacità del movimento sardo. Sul classico percorso tra spiaggia e pineta, buoni segnali anche da Leonardo Onida, Allievo della Uc Guspini in prestito al Team Buja, primo sui 30’. Nella prova da 40’, si conferma il più forte Andrea Lovicu, come a Marceddì. ( c.a.m. )
Classifiche. 60 minuti : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano), 2. Eros Piras (M1, Donori Bt), 3. Mattia Solferino (Un, Dueppi), 4. Riccardo Valente (Elmt, Arborea Bike), 5. Marco Serpi (M1 (Arkitano), 6. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana), 7. Alessio Mascia (Elmt, Arlkitano), 8. Nicola saddi (M3, Aquascan).
40 minuti : 1. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 2. Alessan- dro Fara (Ju, Hard Rock), 3. Alessandro Santoru (Ju, Duep- pi), 4. Sandro Marras (M5, Alghero Bike), 5. Cristian Melis (M4, Donori), 6. Mauro Valen- te (M7, Arborea Bike), 7. Alessan- dro Saddi (M5, Aquascan).
Donne : 1. Martina Becciu (Dj, Dueppi), 2. Cinzia Piras (W4, Donori Bt), 3. Daria Piana (W4, Arkitano), 4. Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir), 5. Simona Lecca (W6, Alghero Bike).
40 minuti : 1. Leonardo Onida (Al2, Jam’s Bike Team Buja), 2. Marco Piga (Al2, Fabio Aru Academy), 3. Gabriele Scano (Al1, Ossidiana), 4. Giuseppe Mezzano (Al1, Sc Pattada), 5. Emanuele Piras (Al2, F. Aru Acad.), 6. Giacomo Pistis (Al1, Sestu Bike); 9. Dario Sanna (Es2, Samabike); 12. Federico Serra (Es2, Crazy Wheels); 14. Davide Donapai (Es2, Dueppi). Donne : 1. Matilde Podda (Ed2, Samabike), 2. Linda Solla (Ed2, Crazy Wheels), 3. Giulia Delogu (Da2, Alghero Bike).
