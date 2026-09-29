Arborea, punteggio pieno e tante buone indicazioni 

Soddisfazione e profilo basso in casa Arborea per il primato a punteggio pieno nel Girone A di Promozione (in coabitazione con il Selargius). Le prime uscite hanno lasciato un’ottima impressione, in particolare dopo la vittoria nel big match della terza giornata contro la Ferrini (2-1). In questo avvio di stagione il bilancio dei gialloblù dice 5 vittorie in 5 gare tra campionato e coppa. Grande protagonista è stato Massimo Pibiri, decisivo sotto porta e sempre a segno (5 reti in Coppa, 4 in campionato). Ma non solo, è emersa lo spessore di Cieri in difesa, Ciarniello, Perilli e Diana a centrocampo, Marco Atzeni e Orro in avanti. Inoltre, mister Firinu ha potuto contare su alcune carte da giocare a partita inoltrata, come la qualità del veterano Paolo Atzeni e l’energia di Capraro (autore del gol decisivo nell’ultimo turno).

Un primato che non cambia il concetto espresso sin dal mese di agosto: ambizione e piedi per terra. «L’avvio è positivo», conferma il presidente Amerigo Colusso. «Contro la Ferrini abbiamo fatto una buona gara, ma la squadra sa che deve tenere i piedi per terra e giocare partita dopo partita secondo le indicazioni del mister. Pensiamo a fare il prima possibile i punti che servono per la salvezza, poi si vedrà. Due parole le meritano i giovani. Tra prima squadra, Juniores e Allievi abbiamo un bel gruppo che lascia ben sperare per il futuro della società».

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