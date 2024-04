Saranno 135 capi selezionati provenienti da venti aziende zootecniche il fulcro della quarantesima mostra regionale dei bovini di razza frisona, in programma sabato e domenica ad Arborea. Contestualmente è prevista la mostra-mercato delle macchine per l’agricoltura così come la Sagra delle fragole e la Fiera regionale dell’ortoflorovivaismo nell’autentico cuore dell’agricoltura sarda.

