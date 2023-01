Arborea 0

Fonni 1

Arborea (4-4-2) : Cabasino, Mascia, Atzori (11’ st Erbì), Ciarniello (33’ st Fadda), Stocchino (26’ st Gordillo), Cordoba, Pomares, La Torre, M. Atzeni, P. Atzeni, Serralvo. In panchina Petucco, Monfrecola, Camedda, Sanna, Capraro, Dessì. Allenatore Falco.

Fonni (4-3-3) : Ruiu, Mattu, E. Patteri, Sini, Poddie, M. Patteri, R. Biscu (29’ st Lai), Mele, Elias (26’ st Marrocu), N. Biscu (26’ st Sorighe), Noli. In panchina Catta, G. Tolu, Mureddu, N. Tolu. Allenatore Cucca.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Rete : 4’ st Raffaele Biscu.

Note : ammoniti Erbì, Fadda e Mattu. Recuperi 0’ pt - 6’ st. Spettatori 130.

Arborea. Colpo esterno del Fonni che espugna il “Gino Neri” con un gol in avvio di ripresa. Partita giocata ad altissima intensità da entrambe le squadre. Padroni di casa che sono mancati in fase realizzativa; ospiti che portano a casa i 3 punti con una prova di grande generosità e convinzione. I primi 10 minuti sono di marca Arborea, pericolosa con Paolo Atzeni, Ciarniello e Serralvo. Al 13’, invece, è Cabasino a essere impegnato su colpo di testa di Elias. Sini ci prova al 24’ ma la difesa mette in corner. Al 30’ di nuovo i padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Serralvo, Ruiu mette in corner. Al 40’ Nicola Biscu lavora un bel pallone ma il suo tiro termina a lato.

La svolta

Nella ripresa il Fonni parte ad altissima velocità. Al 3’ ci prova Noli, Cabasino blocca in due tempi. Al 4’ il gol partita: tutto nasce da una percussione centrale di Raffaele Biscu che si presenta appena fuori area piccola, anticipa Cabasino e infila in rete. Lo svantaggio scuote i padroni di casa che al 15’ creano con Serralvo, ma nessuno interviene davanti alla porta. Al 17’ sventola a botta sicura del neo entrato Erbì, Ruiu mette in corner. Al 25’ sempre Erbì dal corner mette al centro un’invitante palla nessuno interviene e la difesa libera al limite dell’area, proprio dove è ben appostato P. Atzeni che manda il suo destro ad un palmo dal palo. Al 31’ è ancora Erbì a creare, assist per Marco Atzeni che da pochi passi “sbatte” contro Ruiu. Ultima chance, sempre per Erbì, al 44’, ma il suo tiro da pochi metri termina alto.

