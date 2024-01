Arborea, il sogno degli indiani 

Inviata

Arborea. Gli accenti veneti e lombardi si mescolano al sardo poi quella parlata che non ci si aspetta: l’indiano. La terra della Bonifica è sempre più una tavolozza di culture diverse. Fra aziende e allevamenti vivono stabilmente numerose famiglie che, lasciata l’India, hanno trovato l’America proprio nella culla delle mucche felici. E forse non è un caso: la vacca è un animale sacro per gli indiani che, da abilissimi mungitori, non hanno avuto difficoltà a trovare lavoro ad Arborea. La piccola comunità straniera cresce e si integra perfettamente in quella varietà di etnie, che sono l’anima di questo angolo di Campidano.

I pionieri

Era il 2002 quando i primi indiani approdarono nell’Oristanese. «Mancava la manodopera e un alimentarista ci suggerì di rivolgerci ad aziende del Nord dove già lavoravano cittadini indiani» spiegano dall’azienda dei fratelli Biondo. Da allora c’è stato un passaparola fra amici e parenti e oggi gli indiani residenti sono venti e altri sono in arrivo. «Fra qualche mese anche mia madre ci raggiungerà e vivrà con noi» racconta Harpal Singh, 43 anni, da dieci residente ad Arborea. «Sono in Italia dal 2001, prima ero in Emilia Romagna, poi ho scoperto la Sardegna e ho deciso di restare – spiega – qui stiamo benissimo, sono nate anche le nostre due bambine». La moglie Manjinder Kaur, 42 anni, conferma «la vita ad Arborea è bellissima». E stanno così bene che il marito ha già preso la cittadinanza italiana «nonostante la burocrazia e i costi», la moglie ha avviato le pratiche per abbracciare a tutti gli effetti il tricolore e soprattutto sono decisi a stabilirsi definitivamente nell’Isola. «L’anno prossimo compreremo casa qui» dice convinto Harpal, assunto nell’azienda dei fratelli Rossi.

I nuovi arrivi

L’ultimo arrivato è un 21enne, Jatinjit Jhutty, che qualche mese fa ha lasciato la regione del Punjab per raggiungere la mamma Sandeep Kaur, il padre Gursharanjit Jhutty e il fratello Arashdeep Jhutty. «Sedici anni fa sono arrivato in Italia e sono stato a Lecco, Novara e Guspini – racconta il padre – poi nel 2020 sono arrivato ad Arborea e mi sono trovato benissimo». Tanto che ha chiamato a raccolta il resto della famiglia «serviva aiuto nell’azienda». La nostalgia dell’India a volte si fa sentire ma nessuno ha voglia di tornare indietro. «Qua è un altro mondo – va avanti – al lavoro ci troviamo bene, in Comune sono sempre tutti disponibili e anche le persone del posto ci accolgono senza problemi». Il lavoro ha la priorità, papà Jhutty lo dimostra non appena si avvicina alle mucche dell’azienda di Renato e Antonio Beltrame: a ognuna ha dato un nome e le vacche riconoscono la sua voce.

L’integrazione

Il tentativo di inserirsi nella società, al di fuori dell’ambiente di lavoro, è ancora piuttosto timido. La difficoltà è rappresentata dalla lingua (10 cittadini indiani sono iscritti al corso di italiano) ma la volontà non manca. E così le figlie di Harpal vanno a scuola, frequentano la chiesa (anche se non sono cattoliche) e partecipano alle varie attività della comunità. Anche le altre famiglie iniziano ad uscire di più, a partecipare a qualche evento o sagra. E cambiano le abitudini alimentari: verdure e formaggi restano ma ormai non possono mancare la pasta e la pizza. «Per noi è motivo di grande orgoglio – commenta la sindaca Manuela Pintus – è un arricchimento culturale per la nostra comunità. Inoltre i cittadini indiani rappresentano una risorsa importante per le aziende, manodopera fondamentale».

