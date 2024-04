Arborea, fatturato record: +7 per cento 

Il risanamento è stato completato. L’Arborea rientra dalla perdita di 12 milioni del 2021 e chiude il bilancio con un fatturato record (+7%), riuscendo a tenere il prezzo del latte all’allevatore a 0,60 centesimi al litro Iva inclusa, in linea con il mercato nazionale.

I numeri

La Cooperativa Assegnatari Associati Arborea, composta da 155 aziende agricole, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo polo nazionale nel latte Uht, ha approvato il bilancio 2023. Il fatturato tocca livelli mai raggiunti in 65 anni di storia, raggiungendo 232 milioni per un +7% rispetto al 2022, mentre la produzione di latte bovino registrata è di 181 milioni di litri. I livelli di fatturato e produzione risultano significativi anche alla luce del complesso scenario economico del 2022 e, più in generale, dei costi aggiuntivi legati all’insularità che gravano sia sull’import di materie prime che sul trasporto delle merci verso i diversi mercati. «Il 2023 è stato un anno cruciale per il riassetto interno», ha dichiarato Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato dell’Arborea, il cui direttore amministrativo è Maria Cristina Manca. «I numeri raggiunti confermano il rientro dalle perdite del 2021 e consentono di guardare con fiducia al futuro», continua Sequi, «Ci affacciamo a questo orizzonte dopo le azioni intraprese sul fronte della riorganizzazione. Crediamo fortemente nel nostro asset principale, ovvero i soci, e nella tutela dell’intera filiera produttiva, i cui conferimenti in aumento stanno riconoscendo la bontà di questo impegno. Proseguiremo negli sforzi per consolidare l’inversione di tendenza alla crisi del comparto lattiero-caseario in Sardegna, che dal 2021 a oggi ha registrato la chiusura di 45 aziende agricole della cooperativa, condizione essenziale per proseguire sul piano dello sviluppo del primo distretto agroalimentare della regione. Sviluppo testimoniato dal trend positivo dei primi quattro mesi del 2024».

Prospettive

E a proposito di quest’anno, sono previsti nuovi interventi sia sul fronte dell’assetto industriale per aumentare la capacità produttiva che nelle infrastrutture logistiche per supportare la maggiore movimentazione dei volumi. Azioni – fanno presente dal board dell’Arborea – da realizzare nel rispetto dell’efficienza energetica e della transizione green intraprese con il Piano industriale 2022-2025.

