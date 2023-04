Arborea e Usinese si giocano la finalissima di Coppa Italia 

Conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia di promozione tra Arborea e Usinese. Il match è in programma domani a Pozzomaggiore alle 16 e per la compagine del presidente Franco Atzeni è un appuntamento con la storia: in 90 anni di vita (l’Unione Sportiva Arborea è nata nel 1933) mai il club aveva raggiunto un risultato simile. Così un’intera comunità si sta mobilitando per la trasferta.

Un pullman

«Abbiamo messo a disposizione un pullman per i tifosi, credo lo meritino» il commento del massimo dirigente. Dovrebbe esserci un centinaio di persone. «Ci fa enormemente piacere essere arrivati a questo punto», aggiunge Atzeni, «per i 90 anni della società volevamo fare qualcosa di più». Una stagione positiva nonostante il cambio in panchina (Nunzio Falco sostituito da Virgilio Perra): terzo posto nel girone B oltre alla finale di Coppa Italia. Paolo Atzeni, capitano, 13 stagioni con la squadra, è carico: «Abbiamo disputato un ottimo campionato, con l’amaro in bocca per quel mese e mezzo in cui abbiamo perso tanti punti. È una partita che vale una stagione. Cercheremo di onorare la maglia e i sacrifici della società».

Squadra carica

L’Usinese a sua volta è molto carica ma rispettosa dell’avversario. I rossoblù hanno terminato il campionato in crescendo: secondi dietro al Tempio. «La squadra è in ottima forma», spiega il ds Sandro Panzali, «ci stiamo preparando con scrupolo, consapevoli che con sarà facile contro un avversario forte come l’Arborea». Mancheranno due pedine importanti: i centrocampisti Piredda e Delrio, entrambi infortunati. Da Usini è previsto un esodo di tifosi.