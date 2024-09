Arborea, cresce il fatturato 

Bilancio in crescita per la Cooperativa latte Arborea. Il fatturato del primo semestre 2024 è stato complessivamente di 118,6 milioni di euro, con una crescita di 2,4 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2023. I ricavi sono aumentati del 2,1%, in linea con la crescita dei conferimenti di latte da parte delle aziende agricole socie (97,2 milioni di litri conferiti nel primo semestre del 2024 a fronte dei 95,1 milioni di giugno 2023). La divisione al consumo e quella industriale hanno registrato una crescita a valore rispettivamente dello 0,5% e del 21,7%. Rispetto ai mercati, Arborea mantiene la propria leadership in Sardegna e vede crescere in Penisola il fatturato dell’8,5%, grazie all’aumento dei volumi di vendita di latte alimentare (+12%) e mozzarella (+13,5%).

Sul fronte della remunerazione, anche nei primi sei mesi del 2024 la Cooperativa ha garantito ai soci un prezzo base medio del latte in linea con la media del mercato nazionale. Non solo: il prezzo del latte riconosciuto alle aziende agricole nel primo semestre 2024 è stato di 0,58 centesimi più Iva, in aumento di 1,3 centesimi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tale incremento ha innalzato di 1,2 milioni di euro la quota destinata ai soci come remunerazione delle attività produttive: un segnale positivo per la tutela del comparto vaccino, primo distretto agroalimentare della Sardegna.

Confrontando costi e ricavi, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa al 30 giugno risulta, in definitiva, positiva, con un risultato finale pari a +2,3 milioni di euro. «Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo semestre, che confermano la solidità della nostra Cooperativa e la capacità di adattarsi rapidamente a un mercato in continua evoluzione. La costante crescita dei ricavi e il miglioramento dell’indebitamento nonostante i cospicui investimenti previsti per il 2024 sono il frutto di scelte strategiche mirate e di un impegno costante verso l’innovazione, l’efficienza operativa e la sostenibilità. Gli investimenti dedicati alla produzione e alla logistica sono parte integrante di un ambizioso piano strategico volto a introdurre un nuovo modello operativo e organizzativo all'interno della Cooperativa che sarà alla base di un articolato piano di crescita a livello nazionale», ha dichiarato Remigio Sequi, presidente e ad della Cooperativa.

