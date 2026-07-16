“Arbor Populi ” Monica Perozzi debutta a Genoni 

“Arbor Populi o L’Albero del Popolo” è il documentario scritto e diretto da Monica Perozzi, alias Edda Gaber, che aspira a essere un progetto pilota per testimoniare lo spopolamento delle zone interne d’Italia. La prima visione assoluta sarà domani alle 21 a Genoni nella lolla di Casa Zaru.

Con la fotografia di Pierluca Zanda, il lavoro rivela già nel titolo un doppi registro. “Populus” in latino al femminile vuol dire pioppo, mentre al maschile significa proprio popolo.

Realizzato con un contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna, il documentario è stato girato prima a Montasola, nella Bassa Sabina, con il Patrocinio della Provincia di Rieti; poi, a Genoni, nel Sarcidano. E se Montasola è un borgo medievale di appena 400 abitanti, Genoni si attiene sui 700 abitanti, ma ne ha perso centinaia nel giro di pochi decenni e man mano che la popolazione invecchia, la ferita peggiora.

Trentacinque minuti, un mediometraggio, di primi e primissimi piani degli abitanti dei due paesi al centro dell’obiettivo, attori/testimoni che raccontano e ragionano dei pro e contro del vivere all’interno, lontano dalle città. Immagini alternate a paesaggi di «straziante bellezza», parole della stessa autrice, frammisti a brani di Simone Weil e Pier Paolo Pasolini, per “criticare” la ferocia dello sradicamento attuato dal capitalismo, vera causa dello spopolamento.

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