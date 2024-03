Arbitro  soccorso in campo 

Ha avuto un malore mentre arbitrava la partita tra Su Planu e Burcei: Simone Di Salvo, cagliaritano di 21 anni, ha interrotto la gara chiedendo subito aiuto. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo di un’ambulanza che ha raggiunto l’interno del campo in terra battuta di Su Planu. Il giovane arbitro non ha perso conoscenza ed è stato fatto salire sul mezzo di soccorso: rapido il trasferimento nel vicino ospedale Brotzu. Qui è stato tenuto in osservazione e sottoposto a una serie di accertamenti per capire la causa del malore improvviso.

Inevitabilmente nel rettangolo di gioco si sono vissuti momenti di grande apprensione. Giocatori, tecnici e dirigenti delle due squadre hanno seguito con discrezione le prime fasi del soccorso all’arbitro. La sfida tra Su Planu e Burcei, valida per il girone A di seconda categoria, ovviamente è stata interrotta: si era al 24esimo minuto di gioco sul punteggio di 1-1.

