Arbitro scortato dai carabinieri 

Il derby tra Gesturi e Atletico Sanluri, disputato ieri pomeriggio, si è concluso con una vittoria per 2-0 della compagine ospite e con l’arbitro che ha chiamato i carabinieri e ha chiesto di essere scortato fuori paese. Una gara evidentemente accesa non solo in campo ma anche sugli spalti, tanto che il direttore di gara Matteo De Cortes, della sezione di Cagliari, ha preferito per via precauzionale la presenza dei militari dell’Arma, Compagnia di Sanluri, coordinata dalla comandante, maggiore Nadia Gioviale. Nonostante il nervosismo che ha caratterizzato la partita, non si sono verificati episodi di violenza.

Gol e polemiche

Il primo gol dell’Atletico Sanluri è arrivato su rigore, battuto da Jacopo Congia. Sebbene il portiere avversario abbia inizialmente respinto il tiro, lo stesso Congia ha spinto la palla in rete. Questo episodio ha innescato le prime proteste da parte del Gesturi, che ha contestato la concessione del penalty. Il secondo gol, firmato da Jeaju Lamine, ha ulteriormente acceso gli animi. La rete è stata realizzata mentre un giocatore del Gesturi era a terra, situazione che ha generato forti contestazioni da parte della squadra di casa, che ha accusato l’arbitro di non aver interrotto il gioco per un possibile fallo. La dirigenza dell’Atletico Sanluri ha descritto l’incontro come una normale partita di campionato, considerando le decisioni arbitrali non particolarmente eclatanti. La gara si è però innervosita, soprattutto dopo alcune azioni in area di rigore, in situazioni che succedono ogni domenica.

Espulsioni e Reclami

L’arbitro De Cortes ha estratto diversi cartellini rossi durante la gara, espellendo tre giocatori e un dirigente del Gesturi per proteste e reazioni giudicate sopra le righe. «Le espulsioni per noi c’erano», ammette il dirigente del Gesturi, Alessandro Erbì, «ma avremmo voluto vedere maggiore equilibrio perché anche i giocatori avversari avrebbero meritato lo stesso trattamento in alcune situazioni».

La società di casa ha annunciato l’intenzione di presentare un reclamo alla Federazione per presunti errori nella gestione della partita. «Il rigore che ha portato al primo gol non c’era», sostengono i dirigenti, «e il secondo è arrivato dopo un fallo evidente su un nostro giocatore».

Tensioni nel finale

A fine gara, l’arbitro ha declinato l’invito al tradizionale rinfresco, il cosiddetto “terzo tempo”, offerto dalla squadra di casa, preferendo lasciare il campo scortato dai carabinieri. «Gare con un po’ di nervosismo anche dagli spalti, vista la posta dei tre punti in palio, capitano, ma una volta che la partita finisce, assieme al triplice fischio se ne vanno via pure le ostilità. Non c’è stata alcuna minaccia , né un’aggressione e anzi, lo abbiamo anche invitato a prendere parte al terzo tempo», concluce Erbì riferendosi all’arbitro, «ma non è rimasto».

