Arbitro protetto dai carabinieri, multa alla società  

Intervento dei Carabinieri nell’impianto di gioco del Monte Muros su richiesta dell’arbitro: è accaduto lo scorso 17 gennaio al termine del match di Seconda categoria perso contro il Codaruina.

In base a quanto ricostruito dalla Procura sportiva federale, dopo il triplice fischio due persone non inserite in distinta sarebbero entrate nella zona degli spogliatoi attraverso un cancello «lasciato incustodito» e avrebbero minacciato il direttore di gara, afferrato «con forza» a un braccio da uno di loro ritenuto legato alla società di casa «per via del suo vestiario» coi «loghi» del club. L’arbitro, liberatosi, ha raggiunto lo spogliatoio e, «temendo per la propria incolumità», ha chiamato il 112 per lasciare in sicurezza il campo «anche in considerazione dell’assoluta indifferenza dei dirigenti locali che non si prodigavano in alcun modo per allontanare gli aggressori». Risultato: il Giudice sportivo ha diffidato il Monte Muros, infliggendole anche una multa di 600 euro, e inibito sino al 30 giugno il dirigente Roberto Demontis: sarebbe stato lui ad avvicinarsi all’arbitro «con fare minaccioso», a contestarlo e a bloccarne l’accesso allo spogliatoio «fermandolo fisicamente con il proprio braccio».

Non l’unica decisione di questa settimana. In Eccellenza è stato inibito sino al 18 febbraio il dirigente Maurizio Sanna del Sant’Elena perché, durante il soccorso prestato a un proprio giocatore infortunato, sarebbe stato «provocatorio e aggressivo, sia verbalmente sia fisicamente», nei confronti di un calciatore avversario. Squalificati per un turno l’allenatore Roberto Puggioni e per tre gare il giocatore Emanuele Fois, entrambi del Taloro: quest’ultimo a gioco fermo avrebbe colpito «con un forte pugno» un avversario.

In Promozione due turni all’allenatore Cristian Dessì del Guspini: secondo il referto avrebbe pronunciato una frase «limitatamente offensiva» contro l’arbitro. Salterà quattro gare il giocatore Manuel Littera dell’Atletico Cagliari che, ammonito, si sarebbe avvicinato all’arbitra insultandola (da qui l’espulsione). Tre le giornate per Omar Lostia del San Giorgio Perfugas, espulso per aver colpito a gioco fermo con uno schiaffo un avversario; due quelle inflitte a Soufiane dello Stintino.

