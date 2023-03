«Arbitro, non è rigore» 

Settimo. Il gol migliore della giornata è stato messo a segno da un giocatore di soli 14 anni. Si chiama Riccardo Locci, è un centrocampista e gioca nell’under 15 dell’U. S. Settimo 1967. Durante il match contro la Gioventù Assemini, campionato Giovanissimi provinciali, l’arbitro ha fischiato un rigore a favore della sua squadra ma il ragazzo, di sua iniziativa senza che qualcuno lo spingesse a farlo, ha detto candidamente al direttore di gara: «Non c’è stato alcun contatto tra me e il portiere, non c’è fallo». E così la decisione è stata cancellata. Nessun penalty.

Grande onestà

Un gesto di grande fair play. Comportamenti che non si vedono spesso. «L’arbitro mi ha detto che mi stavo assumendo le mie responsabilità», spiega ora il piccolo-grande calciatore. E gli avversari? «Mi hanno stretto la mano». Il centrocampista sinora ha segnato cinque reti. Studia al liceo Eleonora d’Arborea. «Un orgoglio», dicono i dirigenti del Settimo, «un esempio di lealtà sportiva, un ragazzo che ha la stoffa e un futuro roseo. Onore a Riccardo, e che tutta la Settimo calcistica sappia e ricordi». Ha apprezzato anche il sindaco Gigi Puddu, che per circa 20 anni ha vestito la maglia blucerchiata indossando anche la fascia da capitano: «Ci fa enorme piacere che i nostri ragazzi stiano crescendo con valori importanti di sportività e di lealtà. Abbiamo sempre ritenuto che lo sport sia una parte importantissima della società, soprattutto per la crescita dei ragazzi. Per questo abbiamo cercato di creare le opportunità per i nostri giovani con nuovi impianti sportivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA