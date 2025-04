arbitro ko, salta Cus-selargius 

Uta. La sfida tra Cus Cagliari e Selargius, di decisiva importanza per opposte esigenze di classifica, viene rinviata a data da destinarsi a causa di un malore improvviso accusato dall’arbitro, Marco Mugoni della sezione di Nuoro. Le due società non hanno ancora trovato un accordo sul giorno del recupero che comunque sarà certamente disputato in un giorno infrasettimanale. Per non alterare la regolarità del campionato, arrivato alla stretta finale dei verdetti, è auspicabile che si giochi il prima possibile. I due club sono in piena corsa per i loro obiettivi: gli universitari per difendere il terzo posto playoff, appena conquistato dopo la vittoria conseguita in casa del Sant’Elena, il Selargius per scongiurare i pericolosi playout salvezza, è auspicabile che si giochi il prima possibile. Il Cus, alla finestra in questa insolita domenica di pausa forzata, si consola con le contemporanee sconfitte di Guspini e Villacidrese. A questo punto, complice la vittoria del Sant’Elena a Villamassargia, sembra che proprio la squadra quartese, sconfitta a domicilio dal Cus Cagliari nel turno precedente, sia l’avversario più pericoloso nella volata per il terzo posto. In ogni caso, la squadra allenata da Marco Lantieri merita un plauso in quanto, dopo la sconfitta interna contro il Terralba Bellu di inizio marzo, sembrava ormai tagliata fuori dalle zone nobili della classifica; invece, complici tre vittorie consecutive frutto di un ottimo gioco corale, continua a coltivare il sogno Eccellenza, traguardo mai raggiunto nella sua storia.

