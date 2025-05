Arbitro aggredito da un calciatore Junior: non è vero 

Il clima teso durante tutto l’incontro, il presunto calcio sferrato a fine gare da un giocatore della squadra di casa all’arbitro, e poi la denuncia per percosse presentata ai carabinieri: è accaduto di tutto durante l’incontro del campionato di serie D di calcio a 5 tra La Fenice Domus de Maria e il Poggio dei Pini Futsal.

Le versioni sono contrastanti: il giudice di gara, poco più che trentenne, al rientro negli spogliatoi sostiene di essere stato colpito dal giocatore di casa espulso durante l’incontro, Junior Ferreira, 46 anni, e una esperienza di trent’anni maturata nei campi di calcio a 5 di ogni categoria; il brasiliano nega. Saranno le indagini dei carabinieri della stazione di Pula, arrivati lunedì sera nella palestra di Is Argiolas quando gli animi si erano già placati, ad approfondire la vicenda.

Ferreira, brasiliano trapiantato a Domus de Maria ormai da anni, non ci sta a passare per un giocatore violento, e fornisce la sua versione dei fatti: «Pratico questo sport da sempre, e posso dire di non aver mai visto nulla del genere in campo di calcio a cinque, l’arbitro per tutta la durata dell’incontro ha avuto nei miei confronti un atteggiamento provocatorio, durante la partita mi ha anche detto di stare zitto perché qui non siamo in Brasile. Gli animi si sono poi surriscaldati quando stavo per battere una rimessa laterale, l’arbitro che passava dietro di me mi ha fatto cadere: credevo si scusasse, invece è proseguito con le provocazioni culminate con la mia espulsione».

Quello che poi sarebbe successo nello spogliatoio il giudice di gara l’ha riferito ai carabinieri di Pula, ma per Junior Ferreira non c’è stata alcuna aggressione: «Avevo la caviglia gonfia per colpa della caduta che lui stesso mi ha provocato, ho avvicinato la gamba per fargliela vedere e si è messo a urlare, credevo fosse finita lì, l’indomani ho scoperto che mi ha denunciato: sono pronto a tutelarmi perché non ho aggredito nessuno». (i. m.)

