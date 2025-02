Arbitri insultati, squalifiche sino a quattro giornate 

I soliti insulti agli arbitri e ai guardalinee, ma anche polemiche «antisportive» con le tifoserie avversarie e, in un caso, i locali destinati alla terna presentati in condizioni inadeguate prima del match.

I provvedimenti del Giudice sportivo riguardano le partite dei campionati dilettantistici dello scorso weekend. In Promozione sconteranno due turni di squalifica Alessio Luiu del Sennori (girone B) e Mirko Loi del Calcio Pirri (gruppo A), entrambi espulsi ma per motivi diversi. Il primo, sostituito nella ripresa, stando al referto si sarebbe reso protagonista di una «condotta gravemente antisportiva e provocatoria» nella sfida giocata e vinta ad Abbasanta avvicinandosi «ai tifosi avversari», scagliando loro contro un pallone e poi, a fine gara «esultando» loro davanti. Il secondo, giocatore di riserva, avrebbe rivolto a un guardalinee una «espressione limitatamente offensiva».

In Prima categoria è stata multata la società Alghero Srl SSD per aver fornito all’arbitro «uno spogliatoio sporco e in condizioni igieniche carenti», tanto da dover essere nuovamente pulito e da far attendere il direttore di gara circa 20 minuti. Quattro i turni di stop per Nicholas Medda della Gsd Asseminese (dopo la convalida di una rete per gli avversari «correva verso l’arbitro e gli rivolgeva espressioni irriguardose e ingiuriose»); Alessandro Careddu del Silanus («contestava una decisione avvicinandosi al direttore di gara e urlandogli espressioni irriguardose e ingiuriose) e Daniele Cincotti del Vecchio Borgo (finita la partita «contestava il direttore di gara rivolgendogli espressioni offensive e ingiuriose»).

In Eccellenza si giocherà mercoledì il match Iglesias-Calangianus rinviato domenica scorsa per maltempo.

