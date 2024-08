Arbitrerà il match il romano La Penna 

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Il campionato incalza, domenica sera è in programma l’esordio più atteso, contro la Roma di De Rossi, e i rossoblù si sono ritrovati già ieri al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione.

Lavoro ancora personalizzato per Viola e Zortea. Il primo sta smaltendo i postumi della preparazione in Val d’Aosta, il secondo sta gestendo un dolore alla spalla destra dopo una botta presa nell’amichevole con il Modena. Quest’ultimo dovrebbe comunque riaggregarsi al gruppo nei prossimi giorni e punta a una maglia da titolare per domenica. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. E curiosamente, ad arbitrare il match contro la Roma sarà un romano (non esiste più il criterio di territorialità nelle designazioni), il 41enne Federico La Penna, che sinora non ha mai arbitrato i giallorossi.

Non ci sarà Mina, tornato nell’Isola giovedì scorso dopo le vacanze post Copa America. Il colombiano sta facendo un percorso di “atletizzazione” individuale nella speranza di essere a disposizione di Nicola tra la seconda e la terza giornata di campionato (avrebbe comunque saltato la gara con la Roma per un turno di squalifica che si trascina dalla scorsa stagione). Tra abbonamenti e biglietti venduti, già raggiunta, intanto, quota 15mila sugli spalti. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA