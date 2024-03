Arbitra nel nome del padre: «In campo bisogna farsi valere altrimenti ti mangiano viva» 

Un legame speciale, quello con il suo amato babbo. E un destino che sembrava già scritto. «Ho iniziato a scoprire il gioco del calcio da bambina, a capirlo, piano piano. Mio padre mi portava con sé a vedere le partite al bar, ogni fine settimana, era un grande tifoso della Juventus», ricorda Anna Loi, 21 anni di Tertenia, arbitro da sette anni e segretaria della sezione di Tortolì.

Ha solo 14 anni quando il suo amico Giordano le suggerisce di iscriversi a un corso di formazione per diventare arbitra, a lei che non aveva mai fatto attività fisica fino a quel momento, a lei che correre per 90 minuti dentro un campo da calcio sembrava un’impresa irraggiungibile. «All’inizio non mi era sembrata un buona idea, ma ero molto curiosa di scendere in campo come arbitra, dopo aver visto centinaia di partite in tv. La mia prima partita è stata nel 2017 con i giovanissimi e il mio tutor, la figura che accompagna l’arbitro per le prime tre partite, è stato proprio Giordano. Una bella coincidenza», racconta.

Due lutti

L’amico che l’ha spinta a iscriversi al corso, l’amico che l’ha affiancata nella sua prima emozionante partita, poco tempo dopo muore per una brutta malattia. Anna non ha ancora la patente, è sempre sua madre ad accompagnarla alle partite, tranne un’unica volta. «Quel giorno mi aveva accompagnato mio padre. Ricordo ancora le parole di mia mamma: “Continua a fare l’arbitro, perché tuo padre è molto orgoglioso, raccontava a tutti che l’arbitro era sua figlia”. Questo mi ha dato la forza per continuare».

Arriva il Covid e tutto si ferma, tranne la serie A. Anna continua a vedere le partite con suo padre, come quando era bambina, ma poco tempo dopo anche lui si spegne dopo una breve malattia. Un colpo tremendo. Spinta dal loro ricordo e da ciò che le hanno lasciato, continua il suo percorso, dal 2022 nel campionato di Prima Categoria.

Tutta l’Isola

Contro ogni pregiudizio gira tutta la Sardegna. La sezione di Tortolì conta sei arbitre e 30 arbitri, un grande divario che si nota anche nelle altre sezioni dell’Isola. «Dagli spalti mi urlano di tutto. da “Sei una donna, non capisci niente” a “Vai a lavare i piatti”. Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto questo, anche grazie al supporto del mio presidente. Sono poche le ragazze che si avvicinano a questo mondo perché i pregiudizi sono tanti, serve un carattere forte, bisogna farsi valere altrimenti in campo ti mangiano», spiega Anna.

«L’arbitraggio, a prescindere che tu sia maschio o femmina, è sempre molto difficile, veniamo messi in discussione continuamente. Se un giudizio è su un fuori gioco sbagliato, allora è costruttivo, tutti gli altri insulti dopo la partita sono già dimenticati. Questo lavoro mi ha fatto crescere tanto».

Nonostante le difficoltà, il sogno è continuare a crescere di categoria. Nel nome del padre e del suo amico Giordano.

