Arbatax Park, premio Unesco 

È presente un orto solidale che fornisce frutta e ortaggi a chilometro zero per i ristoranti. La struttura sta eliminando i materiali usa e getta e promuove iniziative per la raccolta della plastica da spiagge e fondali a bordo della M/y Stella, barca di pescatori restaurata dal Gruppo Mazzella e dotata di propulsione elettrica.

Il progetto nasce nel 2010 dalla visione degli imprenditori Giorgio Mazzella e Angela Scanu che insieme al figlio Attilio decidono di aprire la loro “casa” al mondo e condividere la loro passione per la natura, per i bambini, per le tradizioni. Qui tutto è pensato in funzione della salvaguardia dell’ambiente, grazie alle tante attività eco-sostenibili: raccolta differenziata, il riciclo totale dei rifiuti, il compostaggio del materiale organico, il recupero dei rami secchi e delle acque piovane, i pannelli fotovoltaici. L'obiettivo essere il primo resort carbon neutral in Sardegna.

Una penisola di 60 ettari dove è la natura a fare da padrona. L’Arbatax Park Resort è un'oasi naturale circondata dal mare con 500 mila piante, 500 animali, chilometri di passeggiate. Non è un caso se ha ricevuto numerosi riconoscimenti in ambito green ed è stato confermato miglior ecoresort al mondo 2022. L’ultimo alloro è la Menzione d’onore Decennio del Mare Unesco all’undicesima edizione del Green Travel Award 2023. Il premio attribuito dal Gruppo italiano stampa turistica alle eccellenze del turismo sostenibile e responsabile italiane ed estere.

La visione

Le parole

«Un importante riconoscimento che ci gratifica e rappresenta il nostro sforzo orientato a dare valore a questo angolo di terra che custodiamo per restituirlo nel modo migliore alle generazioni future», dice Angela Scanu Mazzella. L'amore per la natura e per questo territorio della sua famiglia lo si percepisce dalla passione con cui lo racconta, fra le esperienze più suggestive i laboratori con i bimbi che si cimentano negli antichi mestieri, l'uso del telaio, insieme al pastore fanno il formaggio, o imparano come si prepara il pane. Un luogo che le sta a cuore è il giardino delle meraviglie. «Uno spazio multisensoriale protetto nel parco per adulti e bambini dove possono entrare in contatto con la natura più autentica. Questo premio è anche per il territorio che ci ospita, noi lo raccontiamo con tutta la la nostra profondità e autenticità», conclude.

