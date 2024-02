Arbatax nell’incubo dei mufloni 

Ad Arbatax nessuno vuole il far west venatorio. In realtà per frenare l’assalto del branco di mufloni ai beni immobili del borgo marinaro qualcuno ha installato quattro trappole e un esemplare femmina è stato catturato. L’emergenza mufloni resiste da due anni, con incessanti segnalazioni dei residenti alla Forestale e ai carabinieri per danni subiti nelle proprietà private. Tutti esposti messi nero su bianco che hanno fatto salire il livello di allerta. Tanto che nelle ultime interlocuzioni tra Forestale e Comune di Tortolì è spuntata la proposta di catturare i mufloni e trasferirli in oasi ambientali lontane da Arbatax. Al vaglio ci sarebbero più soluzioni, dal Gennargentu al territorio di Talana. Ieri il sindaco, Marcello Ladu, ha esposto la questione a Marco Porcu, titolare dell’assessorato regionale all’Ambiente cui spetta l’ultima parola per attivare l’eventuale trasferimento della specie protetta.

Il caso

I danni provocati dai mufloni, che si spingono anche verso la Sughereta, sono stati provati da diversi residenti attraverso i sistemi di videosorveglianza. Lo scenario è mutato nei giorni scorsi quando qualcuno, spazientito, ha installato le trappole. Un muflone è stato recuperato dai ranger e trasportato in uno studio veterinario con lesioni importanti alla spina dorsale: l’animale rischia di rimanere paralizzato. «Il parco Batteria - dice Paolo Comida, titolare del bar Star che da anni assiste allo spettacolo dei mufloni - si sta seccando e loro non trovano più cibo. Il numero degli esemplari sta diventando abbastanza importante. Sono belli da vedere e anche caratteristici ma va trovata una soluzione». Sabrina Caredda, dell’Infopoint di via Lungomare, lancia una proposta: «Visto che i mufloni semiselvatici sono meravigliosi ma provocano danni se liberi, perché non creare il loro spazio libero, delimitando con apposita recinzione Batteria facendo sì che diventi il parco naturale dove specie di rara bellezza possano continuare a esistere ed esser ammirate come attrattiva turistica?».

L’esperto

«Il muflone è un animale che ha bisogno di spazi e va a cibarsi in aree ortive e nei giardini». Lo afferma Giuseppe Pulina, docente di Agraria all’Università di Sassari, che si sofferma anche sull’ipotesi di un trasferimento verso altre oasi. «Dopo uno studio di fauna, un esperto zoologo deve chiarire se nelle zone individuate non ci sia sovraccarico di mufloni. Se non c’è la soluzione è buona. Diversamente il branco torna nel punto da cui è arrivato e la Regione continuerà a indennizzare le persone danneggiate».