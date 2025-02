Arbatax e Ponza, sorelle sul mare 

Due località dalle storie intrecciate. Si guardano allo specchio, Arbatax e Ponza, da un versante all’altro del Tirreno, ritrovandosi gemelle nel segno di quelle decine di famiglie sbarcate al tramonto dell’Ottocento nel borgo ogliastrino che hanno contribuito a sviluppare con l’attività di pesca. Un passato che abbraccia l’epopea di giovani pescatori che partirono dall’isola davanti al Golfo di Gaeta imbarcandosi si piccoli natanti: erano spinti dalla miseria e ingolositi dall’ipotesi di un futuro più roseo, a poche miglia dall’isola natia. Ed è dunque un sottile filo azzurro a dare origine a un gemellaggio tra i due Comuni: quello di Tortolì l’ha ufficializzato venerdì in Giunta.

La storia

Arbatax è popolata da un rilevante numero di ponzesi che, sul finire del 1800, sono arrivati sulle coste sarde per motivi commerciali, portando da queste parti il mestiere della pesca e la passione per il mare e fondando la Cooperativa dei pescatori costituita il 14 novembre del 1944 nello stagno di Tortoli. La popolazione ponzese di Arbatax, con i sui discendenti, ha conservato un forte legame con le proprie origini, unita soprattutto dalla comune devozione a san Silverio, il Papa martire molto amato nell'isola di Ponza. Una terra legata a doppio filo alla comunità ponzese di Arbatax che a sua volta non ha mai tagliato il cordone ombelicale con l’isola di origine. Legame rafforzato con la visita, lo scorso giugno, del sindaco di Tortoli, Marcello Ladu, a Ponza, ospite del primo cittadino della terra campana Francesco Ambrosino, per presenziare alle celebrazioni in onore di san Silverio. Ambrosino è atteso ad Arbatax il 31 maggio e il primo giugno per suggellare il decreto.

Gli obiettivi

Sono il sindaco Ladu e l’assessora al Turismo, Rita Cocco, a illustrare i principi che hanno animato l’idea del gemellaggio. «L’obiettivo della partnership – dicono Ladu e Cocco – è promuovere la diffusione delle rispettive iniziative, in campo culturale, religioso e turistico, nei notiziari locali, sui rispettivi siti e nei bollettini istituzionali. Ma anche di favorire l’ammissione a seminari, corsi, convegni organizzati da ognuno dei due Comuni a condizioni di particolare favore per i rappresentanti degli organi istituzionali e del personale dipendente». L’amministrazione farà da intermediario e promotore dei rapporti tra le comunità e destinataria dei contributi economici necessari per lo svolgimento delle attività attuative.

RIPRODUZIONE RISERVATA