Arbatax, domani 12 ore di Twelve Festival 

Diciamolo subito: non sarà un evento come gli altri. Saranno dodici ore di musica, animazione, giochi e sport. Una grande festa: ad Arbatax domani sbarca il Twelve Festival alla sua prima edizione nella suggestiva cornice della spiaggia La Capannina. Dal pomeriggio fino all’alba per uno show unico mai visto da queste parti. Non solo musica, perché sarà una 12 ore all’insegna del divertimento a 365 gradi in una delle spiagge più belle della zona. L’evento ha la firma di Naaf e Svl Sinergie, i registi del grande evento sono Alessandro Fois, Nicola Arzu, Marco Zoa e Valeria Ligas, giovani che da anni promuovono eventi di successo nel territorio.

In un grande palco allestito in spiaggia davanti a un mare turchese si esibiranno una serie di artisti. La line up è di tutto rispetto: ci sarà Jake La Furia, uno dei pionieri della scena hip hop italiana, dallo stile inconfondibile e dalle rime taglienti. Ci sarà poi Mondo Marcio, un altro iconico rapper a infiammare il pubblico del Twelve Festival. Salirà sul palco anche Madman fresco del suo nuovo album Lonewolf. Non solo rap, e allora ecco i Datura, icone della musica dance italiana, che con i loro successi hanno fatto la storia degli anni '90. Porteranno un’ondata di energia e nostalgia di quei tempi. Ci saranno poi i BNKR44, un collettivo musicale formato da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo che hanno rapidamente conquistato la scena musicale italiana con il loro sound unico che mescola rap, urban, indie e pop. Una notte di pura energia con Scuolazoo e i dj set del talentuoso Edmmaro.

Lo abbiamo scritto non sarà solo musica, ci saranno tante attività in spiaggia con giochi acquatici: uno scivolo alto 20 metri e l’altalena in acqua, un toro meccanico, lo schiuma party e sfide di beach volley. Ci sarà la possibilità di partecipare anche a una serie di contest e vincere premi.

Come support artists si alterneranno un mix esplosivo di talenti: la vibrante vocalist Jeanine Fakko, dj Daniel Virdis da “Italia”s Got Talent”, Giacomo Mannai, Manuel Pablo e Daniel Pessiu: avranno il compito di riscaldare il pubblico prima e dopo gli headliners. Si comincia alle 15 e si finisce a tarda notte. Non mancheranno le sorprese.

RIPRODUZIONE RISERVATA