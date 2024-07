Arba a capo del Comitato regionale 

Renato Arba è il nuovo presidente del Comitato regionale dell’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale. Lo ha eletto lo stesso Comitato, entrato in carica in seguito a un decreto dei ministri del Lavoro e Politiche Sociali, Elvira Calderone, e dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Renato Arba, 81 anni, espressione della Uil, dal 1996 è stato presidente della società di gestione dell’aeroporto di Elmas (Sogaer) e, per un anno, di Assoaeroporti. Vicepresidente del Comitato regionale dell’Inps è Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio.

Gli altri componenti sono Maria Viviana Figus e Gianfranco Mussoni della Cgil, Piero Agus e Giorgio Tuveri della Cisl e Augusto Tocco della Confsal, per i sindacati. Per i dirigenti d’azienda, nominato Vito Meloni della Cida. In rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, nominati Marco Santoru di Confindustria, Sergio Lai di Coldiretti e Ignazio Asunis di Confartigianato. Per il ministero dell’Economia, Natalia Manca. Per la Regione, Paolo Sedda. Poi ci sono il dirigente regionale dell’Inps, i presidenti dei Comitati provinciali Inps di Cagliari e Sassari, mentre quelli di Nuoro e Oristano si alternano ogni dodici mesi.

