Aras, niente stipendi: scoppia la protesta 

Scoppia la protesta dei dipendenti dell’associazione allevatori della Sardegna da tre mesi senza stipendio e senza quattordicesima. La firma tardiva della convenzione fra Regione e Agris, arrivata nei giorni scorsi, non ha impedito ai 72 lavoratori di manifestare, ieri a Cagliari, davanti all’assessorato all’Agricoltura, accompagnati da Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e Confederdia, i sindacati che da ormai diversi mesi seguono la vertenza.

Burocrazia

«Nonostante ci siano i primi atti per il trasferimento dei fondi, ancora la procedura non è completata e i lavoratori rischiano di arrivare al 27 luglio con il quarto stipendio arretrato. Abbiamo deciso di confermare il sit in per chiedere di velocizzare le procedure per poter finalmente dare ristoro a queste famiglie e si possa anche trovare una soluzione definitiva a una situazione di criticità che si ripete ciclicamente», spiegano i segretari regionali Valentina Marci (FlaiCgil), Emanuele Incani (FaiCisl), Gaia Garau (Uila), Sebastiano Mocci (Confederdia).

Soluzioni

«È necessario inserire nella finanziaria regionale una norma per un fondo di rotazione o di anticipazione che eviti il perpetuarsi di situazioni come quella vissuta in questi mesi, con i lavoratori che svolgono il servizio di assistenza zootecnica al comparto allevatori a proprie spese. Ma siamo qui anche per quelli a tempo determinato, a oggi una trentina devono essere assunti a tempo indeterminato per poter continuare a lavorare nell’azienda che, però, è senza risorse. Hanno proposto un part-time, ma è fuori discussione», affermano ancora le sigle sindacali ricordando, che ormai i limiti massimi di rinnovo dei contratti a tempo determinato sono esauriti.

«Le pratiche devono essere velocizzate, ma è importante anche aprire un tavolo con le organizzazioni sindacali e trovare una soluzione a un problema che si ripete costantemente ed evitare di creare ulteriori disagi ai lavoratori e alle loro famiglie, che continuano ad anticipare i soldi per andare a lavorare», aggiungo Marci, Incani, Garau e Mocci, «oggi si rischia una guerra tra poveri. Qualcuno, soprattutto tra i giovani, vista la precarietà del contratto e la mancanza dello stipendio ha anche preferito licenziarsi non vedendo un futuro concreto nel settore».

