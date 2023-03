Arancia, una piazza per la scultura 

Nel progetto redatto da un gruppo esterno di ingegneri si parla di completamento di un lavoro di riqualificazione che ha già interessato una parte della via Roma: «Sarà realizzata un’isola pedonale – è quanto riportato nel documento - con l’impiego degli stessi materiali utilizzati nell’intervento principale che riguardava la riqualificazione della piazzetta Zedda e del marciapiede sul lato destro della via Roma». L’area sarà accessibile attraverso delle rampe mentre all’interno ci andrà un’aiuola verde con un tappetto erboso e sistema di irrigazione. Al centro l’arancia illuminata da quattro faretti mentre sui lati sono previste tre panchine rifinite col marmo di Orosei e due cestini portarifiuti.

«L’idea – spiega Lai – è quella di riqualificare un angolo del paese dando la priorità ai pedoni. Dunque in una piccola parte dello slargo non transiteranno più le auto. Ne guadagneremo tutti in decoro e sicurezza». Nessuna modifica al traffico veicolare: «I sensi di marcia – aggiunge Lai – resteranno così come sono, per gli automobilisti non cambierà nulla». La nuova piazza sarà leggermente rialzata rispetto al livello stradale: «Riprendiamo – dice ancora l’assessore all’urbanistica – lo stesso tipo di rivestimento dell’angolo vicino alla farmacia, dove c’è l’altra scultura dell’arancia. Sono previste delle panchine, uno spazio verde e l’illuminazione».

La grande scultura dell’arancia posizionata lo scorso anno lungo la via principale del paese (di fronte al bar Paderi) trova la sua collocazione definitiva: sarà spostata nello slargo tra via Roma e via Gramsci al centro di una piazza che sarà realizzata entro il mese di aprile. Un nuovo spazio - costo dell’opera 60mila euro – pensato dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’architetto e nuovo assessore all’urbanistica Federico Lai.

La grande scultura dell’arancia posizionata lo scorso anno lungo la via principale del paese (di fronte al bar Paderi) trova la sua collocazione definitiva: sarà spostata nello slargo tra via Roma e via Gramsci al centro di una piazza che sarà realizzata entro il mese di aprile. Un nuovo spazio - costo dell’opera 60mila euro – pensato dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’architetto e nuovo assessore all’urbanistica Federico Lai.

La svolta

«L’idea – spiega Lai – è quella di riqualificare un angolo del paese dando la priorità ai pedoni. Dunque in una piccola parte dello slargo non transiteranno più le auto. Ne guadagneremo tutti in decoro e sicurezza». Nessuna modifica al traffico veicolare: «I sensi di marcia – aggiunge Lai – resteranno così come sono, per gli automobilisti non cambierà nulla». La nuova piazza sarà leggermente rialzata rispetto al livello stradale: «Riprendiamo – dice ancora l’assessore all’urbanistica – lo stesso tipo di rivestimento dell’angolo vicino alla farmacia, dove c’è l’altra scultura dell’arancia. Sono previste delle panchine, uno spazio verde e l’illuminazione».

Il decoro

Nel progetto redatto da un gruppo esterno di ingegneri si parla di completamento di un lavoro di riqualificazione che ha già interessato una parte della via Roma: «Sarà realizzata un’isola pedonale – è quanto riportato nel documento - con l’impiego degli stessi materiali utilizzati nell’intervento principale che riguardava la riqualificazione della piazzetta Zedda e del marciapiede sul lato destro della via Roma». L’area sarà accessibile attraverso delle rampe mentre all’interno ci andrà un’aiuola verde con un tappetto erboso e sistema di irrigazione. Al centro l’arancia illuminata da quattro faretti mentre sui lati sono previste tre panchine rifinite col marmo di Orosei e due cestini portarifiuti.

La sagra

«L’obiettivo – spiega il sindaco Salvatore Piu – è consegnare il nuovo angolo ai cittadini per la sagra degli agrumi. Stiamo correndo». La sagra, l’evento che inaugura la stagione turistica nel Sarrabus, è in programma dal 21 al 25 aprile. Già lo scorso anno i visitatori hanno potuto osservare la scultura dell’arancia, una delle quattro (la prima fu posizionata nello slargo Giovanni Zedda proprio in occasione della sagra col contorno di due murales del maestro Stefano Pani). Tantissime le foto e i selfie con l’agrume che è anche uno dei simboli di Muravera. Tuttavia le quattro sculture (costo complessivo delle opere d’arte: 42mila euro) hanno fatto e ancora fanno discutere. Due sono a Muravera e altre due a Costa Rei.

Il sindaco Piu non ha mai avuto dubbi: «Ho voluto lanciare un messaggi: cioè un paese deve avere una identità. Quella di Muravera ma anche quella del Sarrabus è l’agrume. Anche per questo il titolo che abbiamo voluto dare alle opere è identità sarrabese. Tutto il nostro territorio produce agrumi, i migliori in assoluto. Chi le vede saprà che è arrivato nel Sarrabus».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata