«Aragoste, la zona  di ripopolamento ad Alghero è un flop»  

«A Bosa si trova ancora, a un miglio e mezzo dalla costa – conferma Peppe Sotgiu, pescatore – e ha funzionato alla grande fino a qualche anno fa. Era un progetto valido: non vedevi più nessuno vendere esemplari sotto taglia al mercato nero. Poi però sono finiti i finanziamenti e sono rimasti solo i divieti». Ad Alghero l’area individuata per il conferimento degli esemplari mignon si trova a circa dieci miglia dal porto turistico: impossibile arrivarci con i piccoli gozzi. L’idea era di conferire nella nursery le aragostelle catturate per errore dai pescatori. Una volta marchiate per il riconoscimento, sarebbero così potute crescere indisturbate all’interno della zona di tutela biologica.

«Lo specchio acqueo individuato si trova infatti a dieci miglia dal porto e quindi difficilmente raggiungibile dalla piccola pesca locale, – spiega Montis – mentre in altre zone della Sardegna sono stati scelti tratti di mare a distanza notevolmente minore. I pescatori di Bosa, per esempio, hanno per lunghi anni partecipato al progetto, ripopolando le aree e ottenendo anche dei ristori in cambio della loro attività». Nell’Isola erano state istituite cinque riserve gestite dal Dipartimento di Biologia animale dell’Università di Cagliari, suddivise in 14 sottozone. A Bosa, Oristano, Buggerru, Castelsardo e Alghero.

Le zone di ripopolamento dell’aragosta? «Un fallimento. Quella sorta ad Alghero anni fa, per esempio, è rimasta inutilizzata, dovrebbe essere spostata e affidata all’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana». L’assessore all’Ambiente del Comune algherese, Andrea Montis, punta i riflettori sul programma di tutela del prelibato crostaceo, uno dei simboli della Riviera del Corallo, facendo notare che l’area istituita dalla Regione nel Golfo di Alghero, fin dalla sua nascita, non è mai entrata in funzione.

Le zone di ripopolamento dell’aragosta? «Un fallimento. Quella sorta ad Alghero anni fa, per esempio, è rimasta inutilizzata, dovrebbe essere spostata e affidata all’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana». L’assessore all’Ambiente del Comune algherese, Andrea Montis, punta i riflettori sul programma di tutela del prelibato crostaceo, uno dei simboli della Riviera del Corallo, facendo notare che l’area istituita dalla Regione nel Golfo di Alghero, fin dalla sua nascita, non è mai entrata in funzione.

Dieci miglia dal porto

«Lo specchio acqueo individuato si trova infatti a dieci miglia dal porto e quindi difficilmente raggiungibile dalla piccola pesca locale, – spiega Montis – mentre in altre zone della Sardegna sono stati scelti tratti di mare a distanza notevolmente minore. I pescatori di Bosa, per esempio, hanno per lunghi anni partecipato al progetto, ripopolando le aree e ottenendo anche dei ristori in cambio della loro attività». Nell’Isola erano state istituite cinque riserve gestite dal Dipartimento di Biologia animale dell’Università di Cagliari, suddivise in 14 sottozone. A Bosa, Oristano, Buggerru, Castelsardo e Alghero.

A Bosa rimasti i divieti

«A Bosa si trova ancora, a un miglio e mezzo dalla costa – conferma Peppe Sotgiu, pescatore – e ha funzionato alla grande fino a qualche anno fa. Era un progetto valido: non vedevi più nessuno vendere esemplari sotto taglia al mercato nero. Poi però sono finiti i finanziamenti e sono rimasti solo i divieti». Ad Alghero l’area individuata per il conferimento degli esemplari mignon si trova a circa dieci miglia dal porto turistico: impossibile arrivarci con i piccoli gozzi. L’idea era di conferire nella nursery le aragostelle catturate per errore dai pescatori. Una volta marchiate per il riconoscimento, sarebbero così potute crescere indisturbate all’interno della zona di tutela biologica.

Pescatori da coinvolgere

Alghero, sulla carta, ha aderito al piano nel 2011. Ma gli armatori giurano di non aver mai visto l’équipe di esperti, fatta eccezione per il primo anno di attività. La Regione ha confermato l’utilizzo di quell’area come zona di ripopolamento, mantenendo il divieto di pesca, ma a giudizio dell’assessore all’Ambiente del Comune algherese il rischio è di prorogare un grande flop. «Sarebbe opportuno, nell’immediato, concordare con la locale marineria lo spostamento delle aree in specchi acquei meno distanti dal porto e sollecitare la Regione affinché vengano definite misure organiche di gestione accompagnate da congrue e apposite dotazioni finanziarie», suggerisce Montis. «Nel frattempo, semplicemente chiedendo lo spostamento delle aree – prosegue l’assessore – il progetto di ripopolamento potrebbe essere affidato all’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana», interessando i pescatori che subiscono il fermo in particolari periodi dell’anno e per i quali sono già state stanziate risorse per 200 mila euro. Il riferimento è agli armatori che non possono più calare le nasse nella baia di Porto Conte, chiusa alla pesca. «Meno male che all’epoca era stata scelta un’area al largo – commenta invece Giovanni Delrio, decano dei pescatori algheresi – a circa sei miglia da Capo Caccia, perché in caso contrario ora avremmo avuto solo un grande divieto nel bel mezzo del Golfo. Almeno ci è rimasto un pezzo di mare dove poter lavorare».

A marzo riapre la pesca

A marzo riaprirà la pesca all’aragosta, ma la marineria locale spinge per far slittare di un mese l’apertura in modo da comprendere anche settembre. «A marzo non sappiamo a chi vendere i crostacei, molti ristoranti sono chiusi e non ci sono turisti», avverte Delrio, secondo cui estendere il periodo di prelievo consentirebbe alle piccole imprese di pesca una riduzione dei costi e una maggiore redditività.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata