Aragoste e gamberi non commestibili: sequestri e sanzioni 

Il sequestro maggiore lo hanno fatto in un ristorante etnico gestito da una famiglia di cinesi, nel centro città: 63 chili di prodotti ittici senza alcuna documentazione che ne certificasse la provenienza. I militari della Guardia Costiera, in due settimane di controlli, hanno fatto emergere ben 17 casi di irregolarità in ristoranti, mercati e pescherecci. Così alla fine dell’operazione ribattezzata Mediterranea, condotta in tutto il territorio di competenza della direzione marittima della Capitaneria, sono state emesse sanzioni per quasi 19mila euro e sequestrati 315 chili di prodotti ittici.

Le verifiche erano finalizzate a «prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità sulla filiera pesca e commercializzazione di prodotto ittico nella zona centro-meridionale della Sardegna», hanno fatto sapere dalla direzione marittima di Cagliari. La maggior parte dei 17 illeciti ha riguardato la mancata tracciabilità del prodotto ittico: sono state emesse sanzioni a titolari e gestori di ristoranti etnici, pescherie e box all’interno di mercati. Tra i prodotti in vendita, senza documentazione, c’erano anche gamberi rossi, aragoste e pesce spada.

Nel ristorante in centro a Cagliari i 63 chili di prodotti sequestrati sono stati poi distrutti perché la Asl ha stabilito, con certificazione, che non erano idonei al consumo. I titolari dovranno pagare una sanzione da 1.500 euro. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA