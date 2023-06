Arabia Saudita, condannata a sei mesi l’hostess italiana  

Gedda. Si è concluso con una condanna a sei mesi di prigione il processo in Arabia Saudita a Ilaria De Rosa, l’hostess italiana di 23 anni originaria di Resana, in provincia di Treviso, che era stata arrestata lo scorso mese con l’accusa - da lei respinta - di possesso di stupefacenti. La sentenza è stata pronunciata da un giudice monocratico di Gedda, dopo una camera di consiglio durata due ore, alla presenza del console generale italiano Leonardo Maria Costa e della sorella Laura.

Al termine dei sei mesi è prevista l’espulsione dal Paese. Contro la sentenza è possibile ricorrere in appello entro 30 giorni dal deposito delle motivazioni. Spetta ora a Ilaria e ai suoi legali decidere se presentare ricorso. Gli altri imputati nel processo sono stati condannati a un anno e sei mesi. De Rosa è detenuta in una struttura a 40 minuti da Gedda. La giovane è un po’ provata, riferiscono fonti informate, ma le sue condizioni sono buone. Nel rispetto della decisione della magistratura locale, il consolato generale a Gedda e l’ambasciata d’Italia a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, stanno prestando tutta l’assistenza possibile a Ilaria De Rosa e ai familiari.

Subito dopo la sentenza è stata chiesta un’altra visita consolare per permettere alla sorella Laura di visitarla. Di Ilaria si erano perse le tracce il 5 maggio scorso, data dalla quale la famiglia non era più riuscita a mettersi in contatto con lei. La circostanza era stata segnalata ai carabinieri che avevano avviato gli accertamenti. Dopo quattro giorni era giunta la conferma dell’arresto della giovane dopo l’arrivo all’aeroporto di Gedda con un volo della compagnia lituana Avion Express, della quale la giovane è dipendente. Secondo la ricostruzione della vicenda, sarebbe stata trovata con uno spinello nel reggiseno durante un controllo di polizia nel mezzo di una festa sulla spiaggia con alcuni amici tunisini.

