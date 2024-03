Arabia nel segno di Max 

Primi giri della Formula 1 in Arabia e ancora polemiche in casa Red Bull dove Verstappen è comunque e sempre protagonista. Nella prima sessione di prove libere il campione del mondo si mette tutti dietro e nel pomeriggio, sotto i riflettori del circuito di Gedda illuminato a giorno, si accontenta del terzo miglior tempo lasciando per una volta la scena a Alonso; lo spagnolo con la sua Aston Martin azzecca un super giro mostrandosi molto più in palla rispetto al primo Gp in Bahrain.

Guardando alle Ferrari la partenza non è delle migliori, con Leclerc autore della quarta miglior prestazione di giornata. Solo settima l'altra Rossa di Sainz frenato da problemi di salute, ma comunque davanti alla Mercedes di Hamilton che dal 2025 lo sostituirà nella scuderia di Maranello.

Il caso

Il tutto in una giornata di prove libere che si era aperta con un nuovo colpo di scena sul caso Horner. La Red Bull ha sospeso dal suo incarico la collaboratrice del team che aveva denunciato il team principal per comportamenti inappropriati. Le accuse risalivano a inizio anno, alcune settimane dopo erano venute alla luce. A quel punto la Red Bull aveva aperto un'indagine interna, che alla vigilia della partenza del Mondiale aveva scagionato il n.1 del team. Ora, la sospensione della donna senza ulteriori spiegazioni. Oltre a questo nuovo capitolo della vicenda, la certezze è che nella Red Bull ci sono evidenti spaccature, come quella tra Horner e Jos Versatppen, papà del campione del mondo che ha invitato il team principal a lasciare il suo posto per evitare di far "esplodere la situazione" nella squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA