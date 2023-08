Arabia e Mancini, accordo vicino 

Neanche due settimane dopo le dimissioni, datate 14 agosto, l’ex ct Roberto Mancini pare dar conferma alle indiscrezioni che legavano gran parte della sua decisione a una gigantesca offerta professionale arrivata dall’Arabia. Secondo quanto riportato ieri dalla Gazzetta dello Sport, che dall’inizio ha ipotizzato questo finale, il tecnico starebbe per firmare un sontuoso contratto che lo legherebbe alla panchina della Nazionale saudita: un triennale da circa 25/30 milioni di euro all’anno, dieci volte tanto rispetto al compenso percepito in Italia. L’annuncio ufficiale sarebbe in arrivo.

L’accordo dunque sarebbe valido sino al 2026, data non casuale perché proprio quell’anno sono in programma i Mondiali da disputare in Canada, Messico e Stati Uniti. Mancini dovrebbe portare con sé i fedelissimi già al suo fianco nell’avventura azzurra culminata nel trionfo europeo del 2021, con la macchia tuttavia della mancata qualificazione alla Coppa del mondo: Nuciari, Battara, Gagliardi, Salsano, Lombardo, Scanavino. Primo obiettivo della selezione sarà la Coppa d’Asia prevista il prossimo gennaio: competizione che l’Arabia ha vinto l’ultima volta nel 1996 e che a questo giro vedrà la squadra opposta a Thailandia, Kirghizistan e Oman.

Le convocazioni, se effettivamente arrivasse la firma, saranno diramate a breve perché l’impegno inaugurale è previsto l’8 settembre con l’amichevole contro la Costa Rica, seguito il 12 dal match con la Corea del Sud. Poi a novembre le qualificazioni asiatiche verso i Mondiali in un gruppo che vede l’Arabia assieme a Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan.

