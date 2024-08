Arabax, siete pronti a scatenarvi con Ernia e i 4 di DeeJay Time? 

Ci siamo! Il day 1 è arrivato, ora è davvero tutto pronto: questa sera si dà il via alla terza edizione dell'Arabax Music Festival. Saranno 4 giorni sino al 14 agosto carichi di adrenalina e musica no stop. Un festival all’insegna della musica dance, rap, di tormentoni estivi, grandi conferme e new entry che faranno saltare ed emozionare il pubblico dal tramonto fino all’alba. Colori intensi e scorci mozzafiato circondano un palco gigantesco pronto ad ospitare artisti di fama internazionale. La casa dell’Arabax Music Festival anche quest'anno non poteva che essere l’inconfondibile piazzale Scogli Rossi di Arbatax, luogo incantevole quanto strategico.

Gli ospiti

Ripassiamo la line up: a scaldare l'ambiente ci penseranno ii support artists Manuel Kresi, Oneto, Ty1. Secondo la scaletta ufficiale salirà poi sul palco Neima Ezza, giovane rapper di origini marocchine, milanese d'adozione. Una promessa nella scena del rap italiana che ha già collaborato con artisti di calibro come Big Fish e Jake La Furia. Seguirà Artie 5Ive anche lui un talento nell'attuale scena hip hop italiana che in poco tempo è riuscito a catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Ci sarà poi Ernia, alla nascita Matteo Professione, figura di spicco del rap italiano e tra i più amati dai più giovani. I suoi brani hanno scalato anche le classifiche più scettiche per raggiungere, infine, il grande pubblico. Rondodasosa, pseudonimo di Mattia Barbieri, rapper milanese classe 2002, collaborazioni eccellenti con Lazza, Shiva, Capo Plaza. Dal rap alla dance. Per la prima serata c'è il grande ritorno della Deejay Time con Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta. A far ballare il pubblico sino all'alba ci saranno dj Shorty, dj Aladin e Thomc. Si chiude alle 5.

I biglietti

I cancelli si aprono alle 19. Per i ritardatari dell'ultimo minuto la biglietteria in loco è sempre attiva. I ticket di ingresso si possono acquistare anche tramite Qr code presenti sul viale di accesso per agevolare le persone e saltare eventuale file. Ci saranno anche diversi ingressi e accessi coordinati per le varie tipologie di biglietti. Aree parcheggio al solito nella banchina di levante del porto e nelle aree limitrofe all'evento. Predisposta l'area vip e lounge in una postazione rialzata con visibilità esclusiva sul palco e una vista vista mozzafiato sulle Scogli Rossi e l'ingresso riservato ai varchi di accesso. L'organizzazione ha davvero pensato a tutto, e soprattutto, a tutti perché sarà garantito uno spazio riservato alle persone con disabilità o difficoltà motorie e i loro accompagnatori per rendere il festival inclusivo e accessibile.

La sicurezza

Anche quest'anno è imponente il presidio delle forze dell'ordine e associazioni di protezione civile che insieme alla security dell'organizzazione garantiranno lo svolgimento in sicurezza dell'evento. La macchina organizzativa conta oltre 300 persone. Lo show è patrocinato dal Comune di Tortolì, che per l'occasione ha attivato il centro operativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA