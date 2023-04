Arabax, mancano solo i nomi «Vogliamo sorprendervi» 

Anche quest'estate gli scorci mozzafiato, i colori intensi, la location unica di Arbatax con le sue Rocce Rosse faranno da cornice all'Arabax Music Festival. Ormai è ufficiale, le date sono fissate: dal 17 al 19 agosto 2023 si riaccende la musica per tre serate in uno dei luoghi più suggestivi dell'Isola. E non poteva che essere l'inconfondibile piazzale Scogli Rossi la casa dell'Arabax Music Festival. Gli organizzatori sono al lavoro da mesi, ma per il momento bocche cucite sulla line up. «Stiamo concludendo» dicono.

A breve verranno svelati gli ospiti, si lavora per un Festival indimenticabile proprio come quello dell'edizione passata. Ad infiammare il pubblico, la notte di Ferragosto, c'era il rapper 50 cent con la sua prima e unica data in Italia dove non si esibiva da dieci anni. Travolgendo tutti con i suoi pezzi, le migliaia di giovani da tutta la Sardegna, e non solo, ondeggiando sulle note di “In da club” o “P.I.M.P”. Dal 14 al 17 agosto 2022 in quattro serate si erano alternati sul palco regalando uno spettacolo unico Achille Lauro, Ghali, J-Ax, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, Gue Pequeno, gli Ofenbach, e poi Afrojack e la scatenata Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Lost Frequencies.

Una line up di tutto rispetto che gli organizzatori vogliono ripetere anche questa edizione. Chissà chi sarà invece in questa estate 2023 ad esibirsi sul grande palco con la Fenice allestito nel piazzale con al lato la cattedrale di porfido rosso che svetta dal mare.

RIPRODUZIONE RISERVATA