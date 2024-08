Arabax, è iniziata la festa  Migliaia di ragazzi in delirio  

Varcata la soglia dell’Arabax, senti l’estate addosso. In pieno. La salsedine del mare che bacia le Rocce Rosse accompagna l’adrenalina sostenuta dai decibel che salgono progressivamente. I primi suoni inebriano il piazzale del festival alle 21.45. È domenica, il tramonto della settimana saluta l’apertura della rassegna che ad Arbatax richiama migliaia di persone, tra adulti e giovani. Non c’è età che tenga. Il pubblico variegato entra alla spicciolata, attraversando i tornelli presidiati da un servizio d’ordine impeccabile. I più grandi aspettano il DeeJay Time, collaudato format dei quattro moschettieri della dance nazionale. Per saltare sulle note della consolle di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso bisogna attendere qualche ora. Prima c’è spazio per un parterre di giovani artisti, perlopiù rapper che sgomitano per affermarsi sulla scena musicale.

Attesa finita

Tutti in fila davanti ai cancelli. I giovani affollano via Lungomare, la coda va avanti lentamente. Qualcuno non ha il biglietto e la procedura al botteghino richiede qualche istante in più rispetto a chi ha acquistato il pacchetto in prevendita. I giovanissimi hanno fame di divertimento. Sono tutti organizzati, armati di zainetto con scorte di cibo e acqua. Quando dal palco, allineato al monumento naturale delle Rocce Rosse, sale il volume, capisci che l’attesa è finita e da qui al 14 agosto c’è spazio soltanto per il divertimento sognato tutto l’anno. Manuel Kresi, Oneto e Ty1 aprono le danze. C’è anche un forfait dell’ultim’ora: il rapper di origini marocchine Neima Ezza ha alzato bandiera bianca per motivi di salute. Artie5five, pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, è il rapper di origini italo-sierraleonesi che infiamma la platea con le sue hit hip-hop tra cui 00 e Finché non arriva la bella vita. Ma lui sceglie di aprire con Boulevard, pezzo condiviso con Rondodasosa. È il delirio dei giovanissimi, che dimostrano di conoscere ritmo e rime. Lascia il palco a Ernia, al secolo Matteo Professione, che fa cantare tutti con le sue hit. Quando intona Superclassico, il suo brano forte che a ottobre 2020 ha raggiunto la vetta della Top singoli della Fimi, la terrazza che s’affaccia sulla costa orientale è un concentrato di voci in estasi.

La chiusura

Rap e hip-hop vanno in pausa, almeno fino a stasera. A mezzanotte è l’ora del DeeJay Time. Piace ai ragazzini, ma soprattutto è un infuso di nostalgia pura per i più grandi. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso lo sanno e osano con hit degli anni Novanta, quando la consolle profumava di vinile. Melodie che fanno ballare, cantare e commuovere. Suonano Gigi D’Agostino, con L’Amour Toujours che conquista tutti perché è una perla musicale senza tempo. Corona, Robert Miles ed Eiffel 65. Con loro si tocca l’apice del divertimento. Chiudono la prestazione facendo calare un velo di malinconia, soprattutto tra gli adulti. I deejay Aladin e Shorty e Thomc, all’anagrafe Tomas Cadinu, chiudono la prima serata del festival. Oggi la seconda con varie proposte tra cui Dillionaire, Capo Plaza e Sandro Murru.

