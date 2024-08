Arabax 2024, che la festa cominci 

Il countdown è iniziato: mancano tre giorni alla terza edizione dell'Arabax Music Festival. Ormai tutto è pronto: lo spettacolare palco allestito nel piazzale Scogli Rossi ad Arbatax da domenica 11 agosto a mercoledì 14 agosto ospiterà big della musica internazionale. Per la terza estate la suggestiva ex cava farà da cornice a uno degli eventi musicali più apprezzati nel panorama regionale. Anche stavolta la line up è accattivante e strizza l'occhio a vari gusti e generazioni.

Day 1

Andiamo con ordine: il Festival si apre come detto l'11 agosto, per la prima serata c'è il grande ritorno della Deejay Time con i quattro moschettieri Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta che anche quest'anno porteranno la loro musica per gli “amanti della cassettina” e i loro migliori remix. Promettono uno show memorabile, come già avvenuto nelle due scorse edizioni. E poi si rappa sino all'alba con i giovani rapper da milioni di stream su tutte le piattaforme con le loro hit: Rondodasosa, Ernia, Artie 5ive, Neima Ezza. A scaldare ulteriormente il pubblico ci saranno dj Shorty, dj Aladin e Ty1.

Day 2

Tra i protagonisti il rapper Capo Plaza: il giovane fuoriclasse sbarca per la prima volta sul palco degli Scogli Rossi con i grandi successi dei sue primi due album che hanno totalizzato finora sei dischi di platino e sono entrati in classifica in diversi Paesi europei. La scaletta del 12 agosto prevede l'esibizione di Drillionaire, al secolo Diego Vincenzo Vettraino. Produttore discografico e dj con il singolo “Bon ton” che ha anticipato l'uscita del suo primo album ufficiale da producer 10, dalle collaborazione con Lazza ai successi da top player, farà vibrare il pubblico dell'AMF. E ancora si alterneranno Night Skinny, Mamacita, Zona trap, Sandro Murru.

Day 3

Sarà un’esplosione di musica e di emozioni con Clara. Dopo il suo più grande successo nella serie “Mare Fuori” e il brano “Origami all’alba” premiato con tre dischi di platino e la partecipazione al Festival di Sanremo, la giovane cantautrice italiana è pronta ad incantare il pubblico dell'Arabax con uno show indimenticabile. La notte del 13 agosto c'è un altro gradito ritorno: Gabry Ponte, il dj e producer italiano più ascoltato al mondo con milioni di dischi venduti è una leggenda della consolle. La stessa sera si esibirà Dargen D'amico, cantautore, rapper e produttore discografico con uno stile unico e una personalità travolgente. Debutta all’Arabax Music Festival anche Fred de Palma l’artista che con le sue melodie fa muovere il bacino a ritmo di reggaeton. Si chiude con Djs from Mars.

Day 4

“Click Boom!”, è il turno di Rose Villain, cantautrice con un carisma unico e una voce straordinaria fa tappa al festival con il suo tour Radio Sakura Summer 2024. Da Rho ad Arbatax, il 14 agosto ecco Rhove, rapper milanese classe 2001, ormai è entrato nelle orecchie di tantissimi con singoli come “Pelè” e “Shackerando”. Porterà sul palco i successi del suo album che ha collezionato 13 dischi di platino, 9 d'oro, 1 miliardo e 900 milioni di stream accumulati. La quarta e ultima notte ci sarà anche Il Tre che porterà i successi dell’album “Alì” e il suo secondo disco “Invisibili”. Una serata on fire con Paolo Noise, il conduttore radiofonico italiano, dj producer, remixer, noto per la sua comicità davanti ai microfoni del programma lo zoo di 105 e Radio Deejay e per i suoi grandi successi porterà il suo talento per la prima volta in consolle all’Arabax Music Festival. Ad aprire e chiudere ci penseranno Ludovica Pagani e Stingo Dj.

Grandi numeri

Sono ore di fibrillazione per l'organizzazione che sta definendo gli ultimi dettagli. L'organizzazione è di Chef@home, l'imprenditore toscano Claudio Torchia, patron del Festival non vede l'ora di cominciare: «La line up è ampia per tutti i gusti, ci saranno anche contest e premi. Sul palco per la prima volta un countdown con effetti di luce e led spettacolari. Noi stiamo dando il massimo anche quest'anno per far divertire tutti». Un Festival che si è consacrato come grande attrattiva del panorama degli eventi sardi. Nelle due precedenti edizioni ha contato oltre 60 mila spettatori. Insomma, la promessa è regalare emozioni e celebrare la musica in tutte le sue forme. Quattro giorni di musica no stop, adrenalina, divertimento.

