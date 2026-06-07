Aquilani guiderà il Sassuolo, Gila al Toro? 

Continua la caccia agli allenatori tra Serie A e mercato estero, mentre sulla compravendita dei giocatori pesa l'imminente avvio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada. E così impazza la girandola delle panchine nel massimo campionato italiano con il Sassuolo che ha definito l'accordo con Alberto Aquilani: dopo una grande stagione a Catanzaro, il tecnico romano è sempre più vicino alla sua prima esperienza in Serie A. La firma con gli emiliani è attesa in settimana.

Alla ricerca di una nuova guida tecnica anche il Torino: negli ultimi giorni c'è stato anche un incontro con Gilardino, che si aggiunge quindi alla lista dei possibili candidati. Con Aquilani che ha scelto però la panchina del Sassuolo, resta Ignazio Abate il candidato numero uno per la panchina granata. L'ex torinista, reduce da un'ottima stagione alla Juve Stabia, è in pole per guidare in granata. Resta calda la pista estera per i tecnici del Bel Paese: dopo l'annuncio di Vincenzo Italiano al Besiktas in Turchia, decide di ripartire dall'Inghilterra Alessio Dionisi rimasto senza panchina al termine dell'esperienza a Empoli. Ora ripartirà dal Watford: in settimana è attesa la firma sul suo nuovo contratto.

Passando al mercato calciatori sembra muoversi più di tutti l'Inter, pronta a rilanciare per arrivare il prima possibile all'astro nascente anche in azzurro Marco Palestra. L'offerta da 40 milioni più 5 di bonus non è stata ritenuta sufficiente dall'Atalanta e ora l'Inter si è presa qualche giorno di tempo per ragionare sul rilancio. Nerazzurri alle prese anche con la necessità di affiancare a Josep Martinez un portiere di esperienza e l'obiettivo principale è Provedel della Lazio. Il club biancoceleste, però, vuole una cifra più alta rispetto a quella che l'Inter avrebbe voluto spendere, ovvero di 4-5 milioni di euro. A complicare ancora di più il trasferimento è la situazione di Mandas. Il Bournemouth non l'ha riscattato ma sta cercando di capire se i biancocelesti sono disposti ad abbassare il prezzo. Se la squadra inglese arrivasse vicina ai 15 milioni di euro, la Lazio potrebbe anche vendere Mandas e decidere di tenere Provedel, anche se Gattuso preferisce il portiere greco. Ex ct azzurro che da parte sua vuole anche un bomber di razza per la sua Lazio. Come caratteristiche i modelli sono Santiago Gimenez e Lorenzo Lucca, attualmente in forza a Milan e Napoli. I due sono sul mercato ma per i costi si prospettano come due acquisti complicati per il club di Lotito.

Si muove anche il Napoli che ha messo nel mirino Mario Gila come obiettivo prioritario per rinforzare la difesa azzurra, avviando i primi sondaggi ufficiali con la Lazio. Lo spagnolo risponde all'identikit cercato dagli azzurri per via della sua leadership e della conoscenza della Serie A, doti che convincono anche Massimiliano Allegri, che già lo aveva segnalato al Milan. La trattativa, però, si preannuncia in salita a causa delle pretese economiche di Claudio Lotito: la Lazio valuta infatti il cartellino del difensore non meno di 30 milioni di euro e non manifesta alcuna int enzione di concedere sconti. La Juventus continua la ricerca di un nuovo portiere e si insiste per Dibu Martinez, che l'Aston Villa valuta circa 5 milioni di euro. L'ostacolo più grande è però l'ingaggio, visto che l'argentino guadagna 7 milioni di euro a stagione. Discorso opposto per Vicario, che il Tottenham valuta sui 15 milioni di euro ma ha uno stipendio molto più basso. La Roma continua a lavorare per rinforzare l'attacco in vista della Champions e vuole Mason Greenwood del Marsiglia. In difesa, invece, Gasperini potrebbe rivedere l'ex Atalanta ora all'Atletico Madrid Ruggeri.

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