Aquila, un’arzilla ottantenne 

Tutti sono in festa per gli ottant’anni della società sportiva, compreso il presidente, che però un cruccio ce l’ha: non certo per i pochi iscritti, che sono anzi 260, bensì per i settanta in lista d’attesa. «Quando non possiamo accogliere un nuovo ragazzo perché siamo saturi mi spavento, perché lo sport a quell’età fa bene a tutto: al fisico, alla mente, i ragazzi fanno amicizia con altri sportivi come loro e l’uno diventa la sentinella dell’altro. E poi lo sport fa bene alla salute: ogni euro speso per questi ragazzi ne fa risparmiare tanti alla Sanità pubblica».

Così parlò Massimo Delogu, avvocato così come lo era suo padre Mariano (oltre che ex sindaco, ex senatore ed ex presidente del Cagliari calcio). Massimo Delogu nel 2012 si è lasciato convincere ad assumere la carica di presidente del sodalizio sportivo che ha la sede alla Calata dei Trinitari del porto cittadino e ora, al gruppo sportivo Aquila, non lo mollano più. La società esiste da prima che ci fosse una federazione per la pallavolo (ma all’Aquila si fanno anche nuoto e pallanuoto), e ci sono buone possibilità che proprio nel volley sia il sodalizio sportivo più antico d’Italia.

Le celebrazioni

Due giorni prima di Natale, nei propri impianti l’Aquila ha festeggiato i primi ottant’anni di attività, considerato che fu fondata senza eccessi di ufficialità durante la guerra, nel 1944. Tra i cagliaritani che la vollero in un campo da basket all’aperto a Su Siccu, c’era senz’altro il sacerdote salesiano don Guido Reali: fu lui a celebrare la messa d’inaugurazione degli attuali impianti, che sorsero nel 1966, peraltro nell’anno di nascita dell’attuale presidente.

L’Unione Sarda del 9 dicembre, quell’anno, registrò l’avvenimento in cronaca di Cagliari, tra la notizia della firma della convenzione del sistema bibliotecario e la pubblicità di un medico che curava l’ernia. E poi, tra i fondatori c’erano Mario Mura (il cui figlio Nando è stato a lungo un competente cronista sportivo di questo quotidiano) e l’avvocato Gigetto Matta. La festa nei campi dell’Aquila si è svolta il 23 dicembre, con sfide di pallavolo tra vecchie glorie prima femminili e poi maschili. Di seguito è stato il momento del premio conferito al Gruppo Sportivo Aquila dalla Federvolley di Sardegna e Cagliari e dei premi conferiti a diverse persone che, nel tempo, hanno fatto grande il sodalizio.

Le difficoltà

Fare attività sportiva nel capoluogo sardo resta comunque una sfida non da poco. «Mi chiedo sempre», commenta a proposito il presidente Massimo Delogu, «perché chi ha voglia di fare sport abbia sempre difficoltà enormi nel trovare spazi, in questa città: chiunque voglia praticare una disciplina sportiva dovrebbe trovare facilmente dove poterlo fare, invece continua a non essere così e non va certamente bene». Intanto, il Gruppo sportivo Aquila si gode anche la nuova tensostruttura alla Calata dei Trinitari, il cui montaggio è stato concluso nei giorni scorsi ed è pronta all’utilizzo, e continua a praticare pallavolo, beach volley e kayak. L’orgoglio c’è tutto, in chi è al timone del sodalizio sportivo, anche se pesa il rimpianto di non poter accogliere tutti i ragazzi cagliaritani che vorrebbero farne parte. Si spera nel futuro.

Il presidente

Da parte sua, Massimo Delogu guarda avanti: «Stiamo pianificando i prossimi ottant’anni di attività», sorride, «al servizio della città».

