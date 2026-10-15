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Motonautica.
16 ottobre 2026 alle 00:31

Aquabike, a Olbia si assegna il titolo mondiale 

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Ad Olbia bolidi in acqua per il ritorno dell’Aquabike Mondiale e un finale di stagione particolarmente atteso: il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, sarà l’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo UIM-ABP Aquabike 2026. Illustrato ieri alla presenza del sindaco Settimo Nizzi e dell’amministratore delegato di H2O Racing, Raimondo di San Germano, l’evento, in programma da oggi a domenica 18 ottobre, torna sul lungomare gallurese e culminerà con la premiazione dei campioni iridati, a seguito della cancellazione del round finale previsto in Qatar.

In città il gotha della motonautica mondiale: 160 i piloti iscritti, provenienti da 27 Paesi - dal Giappone alla Cina, dall’Arabia Saudita al Canada, oltre a quasi due dozzine di nazioni europee - numeri che rappresentano un record assoluto per la manifestazione. In gara le principali categorie GP1, oltre ai titoli iridati in prova unica per Ski GP2, GP3 e GP4 e Runabout GP2, GP4 e GP4 Ladies. Tra le novità, la partecipazione dell’americana Demi Morgan, prima donna nella storia di Aquabike a gareggiare nella categoria Freestyle, e l’ingresso del cinese Lyu Zhaoxuan tra i piloti ufficiali della Ski Division GP1. Spettacolo assicurato dalle banchine e dalla passeggiata a fior d’acqua. Le prove libere e le sessioni per la Pole Position prenderanno il via oggi alle 10. Dalle 16.45 spazio alle prime manches. Domani si disputeranno le gare successive, mentre domenica, alle 18, andranno in scena le prove decisive per l’assegnazione dei titoli. Il momento clou è previsto domenica, dalle ore 18, con la proclamazione dei vincitori del Gran Premio e la premiazione dei Campioni del Mondo 2026. Soddisfazione nelle parole del sindaco, Settimo Nizzi, per il ritorno dell’Aquabike in città. Il primo cittadino ha condiviso con Di San Germano l’orgoglio per il percorso compiuto da Olbia, diventata negli anni un punto di riferimento internazionale per questa disciplina e una destinazione riconosciuta per gli sport acquatici. Un risultato che concretizza il progetto avviato nel 2018, quando il Campionato del Mondo Aquabike ha fatto il suo debutto nelle acque antistanti il Molo Brin.

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