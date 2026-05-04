Aprono le prime Case di comunità 

Prima alcuni passi operativi, ora gli atti ufficiali che chiudono il cerchio. Le Case della comunità di Oristano e Samugheo sono ormai vicinissime all’apertura. Nel poliambulatorio di via Michele Pira, nel capoluogo, è partito l’avvio graduale del servizio con il trasferimento di guardia medica e Ascot negli spazi destinati alla nuova struttura. In quell’occasione la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina, aveva indicato chiaramente la rotta: «Garantire un’assistenza continuativa ai cittadini, sette giorni su sette e 24 ore su 24», puntando su un modello capace di rafforzare la sanità territoriale e la presa in carico dei pazienti. Ora a quelle dichiarazioni si affianca il passaggio formale decisivo.

La consegna

La Asl 5 ha preso atto della consegna anticipata dei locali della Casa della comunità di Oristano, certificando che «sono state riconsegnate le aree di cantiere del piano rialzato e del primo e secondo piano al fine di predisporle all’uso sanitario». Un atto che fotografa una situazione ormai definita: lavori conclusi e struttura pronta per l’attivazione. Il quadro economico restituisce la dimensione dell’intervento: dai 580mila euro iniziali si è arrivati a un investimento complessivo di 795.056 euro, nell’ambito dei finanziamenti Pnrr integrati da risorse aggiuntive. Qualche settimana prima lo stesso passaggio era stato formalizzato per l’ex poliambulatorio di Samugheo. Anche in questo caso la determina conferma che si sono conclusi i lavori relativi al primo step della Casa di comunità e che le aree sono state riconsegnate «al fine di predisporle all’uso sanitario». Il quadro economico, qui, arriva a poco più di un milione.

Le novità

Saranno le prime due Case della comunità a essere inaugurate tra le sette previste in provincia (le altre saranno a Tramatza, Ghilarza, Santu Lussurgiu, Bosa e Laconi). Un passaggio centrale nella riorganizzazione della sanità territoriale. Le Case di comunità accoglieranno i medici Ascot (in attesa che si torni alla normalità con quelli di medicina generale), gli ambulatori infermieristici, il punto prelievi, il Centro unico prenotazioni. Ma oltre ai servizi sanitari ci saranno anche quelli sociali come il Punto unico di accesso (sportello dedicato all'accoglienza, all'orientamento e alla presa in carico dei cittadini, in particolare per bisogni complessi e disabilità) e l'Assistenza domiciliare integrata per pazienti non autosufficienti. Bene anche precisare che non tutto partirà immediatamente, a regime si arriverà dopo qualche mese dall’inaugurazione. E che il modello, come ricordato dalla stessa Cattina, punta su un’assistenza continua h24, sette giorni su sette ma che non si potrà avere nell’immediato.

Carenza di medici

Anche perché, a monte, resta la carenza di medici ormai strutturale: lo certifica una determina della stessa Azienda sanitaria che indica 64 sedi vacanti di medicina generale sulle 145 previste, lo dimostrano i turni della guardia medica che restano spesso scoperti. In questo contesto si inserisce anche il ricorso agli Ascot: nati come soluzione temporanea, sono diventati progressivamente una risposta stabile per garantire l’assistenza minima, anche in città.

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