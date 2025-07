Aprono i bagni nel lungomare Poetto e al parco Matteotti  

Parte il primo dei sette cantieri LavoRas in città, finanziato dalla Regione e messo in campo dai Servizi sociali del Comune. Dieci quartesi momentaneamente senza un impiego fisso, e che si occuperanno dei bagni del Poetto - aperti stavolta anche oltre la bella stagione - e quelli del parco Matteotti ristrutturati di recente: i lavoratori si occuperanno dell’apertura, della pulizia e del presidio di tre servizi igienici presenti nel territorio comunale, tra il lungomare e il centro città.

Ampliati rispetto al passato anche gli orari di apertura. Nel lungomare i servizi saranno utilizzabili dalle 7 alle 20, nel centro città il servizio sarà garantito dalle 8 alle 20. «L’apertura dei servizi igienici, come già accaduto negli anni scorsi, non si limiterà quest’anno alla cosiddetta bella stagione, ma proseguirà anche nei mesi meno caldi», annuncia il vicesindaco Tore Sanna. «Inoltre, in considerazione dell’importanza del servizio, si è cercata la soluzione per estendere quanto più possibile gli orari di apertura. Il cantiere si inserisce in un progetto più ampio che punta allo sviluppo del pubblico interesse, garantito in questo caso dall’accessibilità e dalla fruibilità dei bagni, ma anche a dare un impiego a diversi cittadini quartesi alla ricerca di un lavoro. Ulteriori servizi alla comunità saranno infatti offerti dagli altri cantieri LavoRas ormai prossimi all’avvio, senza limitarsi al mero assistenzialismo ma garantendo la dignità di un’occupazione».

