Aprono gli alberghi,  la stagione turistica può alzare il sipario 

Con l’esordio di aprile inizia ufficialmente la stagione turistica, senza alcuna restrizione. Il Covid è acqua passata e a Tortolì contano di migliorare le 700 mila presenze del 2022. Sarà anche l’anno del debutto della tassa di soggiorno, di cui nei prossimi giorni sarà diffuso il regolamento. Oggi, con l’apertura dell’Hotel La Bitta, un intero settore si allaccia le cinture e con l’esercito di stagionali si prepara ad accogliere i turisti da ogni parte del mondo. Escursionisti e motociclisti per primi. La scommessa è catturare anche un turismo giovanile attraverso servizi ed eventi. Non a caso il Capannina beach club con vista sul mare di Arbatax aprirà già a Pasqua.

L’opinione

Le vacanze degli stagionali sono finite. Da oggi s’inizia a fare sul serio e gradualmente nelle prossime settimane tutte le strutture inizieranno ad accogliere gli ospiti. Se La Bitta, 4 stelle, apre oggi, l’altro 4 stelle di Arbatax, l’Arbatasar, lo farà venerdì prossimo. «I primi ospiti - dice Marino Catte, 62 anni, proprietario dell’Arbatasar - sono un misto tra italiani e stranieri. Le prospettive sembrerebbero buone, ma occorre attendere i primi due mesi per tracciare un quadro più definito. Le prenotazioni sono più o meno in linea con quelle dello scorso anno, anche se la tendenza è verso una crescita». L’introduzione della tassa di soggiorno fa storcere il naso: «Confido in un rinvio. Come principio sono d’accordo per la tassa di soggiorno, ma non con questa tempistica. E poi o la paghiamo tutti o non va bene». Catte lancia una proposta: «Una buona fetta dell’introito venga destinata all’aeroporto di proprietà del Consorzio, di cui il Comune è socio».

Giovani alla ribalta

Sarà un’estate musicale. Al Capannina beach club i dischi cominceranno a girare alla vigilia di Pasqua per poi concedere il bis dal pomeriggio di Pasquetta fino a tarda notte. «Vogliamo essere il punto di riferimento per la movida ogliastrina e non solo. L’idea - affermano i titolari, Nicola Arzu (25) e Alessandro Fois (26) - è quella di organizzare serate che catturino anche l’attenzione a livello regionale. Noi crediamo nelle potenzialità turistiche del nostro territorio». (ro. se.)