Aprono due nuove sedi per le imprese hi-tech 

Una giornata dedicata alla presentazione delle due nuove sedi, dei servizi e dei progetti sviluppati in due anni di attività dalla Casa delle tecnologie emergenti di Cagliari, che da ieri sono a disposizione delle imprese esistenti e di quelle nasciture della città.

Le due sedi, al Bastione e all’Ex distilleria, saranno aperte a start up, già formate o in via di costituzione, piccole e medie imprese, studenti universitari, per approfondire e sperimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie sviluppate dalla Cte, come volano per il business. Funzioneranno come hub di distribuzione di servizi, competenze e supporto, per favorire la creazione di opportunità commerciali, industriali e di investimento per imprese e start-up del territorio, facilitare la collaborazione creando concrete opportunità di sviluppo, promuovendo l’ecosistema dell’innovazione cittadino e regionale e per stimolare il dialogo e la collaborazione tra i vari livelli di governance (territoriale, regionale e nazionale) per promuovere l'innovazione in Sardegna.

Al Bastione saranno disponibili uno showroom, al primo piano, e uno spazio di co-working al secondo. Nello showroom i visitatori potranno trovare i prototipi e dimostratori che i partner della Cte hanno sviluppato all’interno del progetto D Lab. Le postazioni dello spazio di co-working saranno a disposizione di start up, partner e stakeholder che potranno usufruire degli spazi e del supporto dei tecnici per sviluppare le loro idee. Lo spazio di Pirri è dedicato ai laborator dedicati all’AI, al Quantum computing, alle applicazioni IoT, alla Virtual Reality e al 5G/6G. In entrambe le sedi i servizi offerti spazieranno dalla consulenza tecnica al mentoring, dal supporto alla sperimentazione e alle idee di impresa all’open innovation.

