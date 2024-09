«Apro la mia biblioteca etica» 

Apre a Iglesias la prima biblioteca etica. L’importante e lodevole iniziativa culturale è frutto dell’intelletto e della generosità di Silvio Cocco che, a 82 anni, ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini buona parte della sua collezione di libri.

La passione

«Fin da ragazzo ho coltivato il sogno aprire e gestire una biblioteca per poter condividere e divulgare la passione per la lettura. I libri non sono dei meri fogli di carta stampati e rilegati, ma anche e soprattutto un mezz per diffondere cultura, conoscenza e coscienza, virtù che sono le più importanti risorse a disposizione dell’uomo per affrancarsi dalle catene virtuali, implicite ed esplicite, che potrebbero minare la propria libertà». La vita di Silvio Cocco è sempre stata contraddistinta da un fervente idealismo e impegno politico a favore delle classi sociali più deboli. Il principio dell’uguaglianza tra gli uomini è stato il faro che gli ha indicato il cammino da seguire senza né indugio né pentimenti. «Ho iniziato a lavorare come manovale in un’impresa edile che ero ancora ragazzino per poi intraprendere la professione di muratore. Mi hanno poi assunto alle Ferrovie dello Stato per le quali ho lavorato fino al pensionamento. In tutti quegli anni l’amore per la letteratura non mi ha mai abbandonato, anzi, è stata determinante per la mia formazione culturale e professionale».

Il percorso

Silvio Cocco ha vissuto in pieno gli anni della Contestazione. Era il periodo in cui si credeva di avere la certezza che ogni sogno, anche quello più ardito come l’uguaglianza e la fratellanza tra le persone, fossero realizzabili nonostante tutto e tutti. «C’era grande fermento, sia culturale che ideologico, di fronte al quale non potevo certo rimanere indifferente. Da una parte vivevo gli entusiasmi propri della mia generazione che coltivava il sogno di cambiare radicalmente il mondo, dall’altra parte, tuttavia, continuavo ad assistere impotente alla prevaricazione e supremazia del potere economico sul proletariato. Fu allora che cominciai ad avvicinarmi agli scrittori di corrente anarchica quali per esempio, Luigi Galleani, al quale ho voluto dedicare la mia biblioteca».

Le firme

Oltre all’autore poc’anzi menzionato, la collezione di libri messa a disposizione dei cittadini vanta firme prestigiose come Lussu o Gramsci, ma anche volumi e manoscritti estremamente rari o antichi. Il servizio offerto dalla biblioteca è principalmente di consultazione in loco ma, a eccezione dei volumi di maggior valore, ne è concesso occasionalmente il prestito o, per sottolinearne ulteriormente la natura filantropica dell’iniziativa, verranno donati i libri con più copie a disposizione. «Ho fatto tutto questo - aggiunge Silvio Cocco - per coronare un sogno a lungo tenuto in un cassetto, ma anche per fare in modo che le idee, gli autori e le letture che mi hanno accompagnato per tutta la vita possano avere un luogo in cui continuare a vivere. Ma anche per mantenere ardente quella piccola fiamma che potrebbe un giorno divampare alimentando così la fiaccola della nostra utopica gioventù». Ecco perché i libri, come già scritto precedentemente, non sono solo dei fogli di carta rilegati e stampati: «hanno un messaggio da portare a chi li legge e, sfogliandoli pagina dopo pagina, riportano alla memoria nomi, volti, ideali e sogni. E io - chiosa Silvio - con i libri sono sempre in buona compagnia: tra gli amici reali, anche quelli che non ci sono più, e quelli conosciuti nelle mie letture».

L’inaugurazione della biblioteca “Luigi Galleani”, in via Garibaldi 9, avverrà domenica 29 settembre alle 10 e alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA