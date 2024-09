«Aprite un pronto soccorso veterinario» 

Una petizione popolare per chiedere che il Sulcis possa contare su un pronto soccorso veterinario. Lanciata sui social appena tre giorni fa tramite la piattaforma “change.org”, ha già raccolto migliaia di firme e consensi da parte di chi ha vissuto sulla pelle dei propri animali d’affezione, il dramma di non poter contare su un servizio così importante che i veterinari privati, da soli, non possono garantire.

La richiesta

«È inaccettabile che in un territorio vasto come il Sulcis Iglesiente non sia presente una clinica o un pronto soccorso veterinario h24 – spiega Alessandro Peis, portavoce di chi ha ideato questa iniziativa popolare – questo costringe le persone a recarsi presso le cliniche del cagliaritano che sono distanti non pochi chilometri. Il problema si pone soprattutto nelle ore notturne del fine settimana, con tutti i rischi che ne conseguono. Chiediamo di trovare una soluzione al più presto per salvaguardare sia la salute dei nostri animali, sia l’interesse morale del territorio». Tra chi ha aderito tante persone che hanno raccontato di aver vissuto il dramma di veder morire, o comunque soffrire, il proprio cane o il proprio gatto per mancanza di cure tempestive.

Le reazioni

Non è la prima volta che il problema viene posto, «ma occorre fare i conti con il fatto che i veterinari che esercitano la libera professione da soli non sono sufficienti a coprire h24 l’intero territorio – dice Patrizia Sitzia responsabile della Lega nazionale della difesa del cane che, in passato, aveva provato ad aprire un piccolo pronto soccorso – se si riuscisse a fare unire le forze di Asl e Comuni del territorio forse si potrebbe provare a cercare tutti insieme una soluzione».Al centro veterinario della Asl sono schietti: «Oggi come oggi organici e bilanci non consentono di mettere a disposizione dei privati i veterinari in turno – spiega Alberto Ortu direttore del servizio veterinario – ma questo non significa che non si possa provare a studiare una soluzione per venire incontro a un problema tanto sentito». Dello stesso parere il suo collega Massimo Maggio da sempre in prima linea sul fronte della lotta al randagismo: «Moltissimi anni fa era prevista la reperibilità dei veterinari in turno anche per i privati – afferma – oggi le condizioni sono cambiate ma se ci si riunisse a un tavolo, con Asl e Comuni interessati a raggiungere lo stesso obiettivo, forse un risultato si potrebbe raggiungere. Le tante adesioni a questa petizione appena lanciata mostrano che si tratta di un tema davvero sentito».

