«Aprite subito la Guardia medica»  

Le rassicurazioni che gli dava il direttore dell’Asl 5, evidentemente, non bastano più. Anche perché dando retta a quelle il mese scorso il servizio è stato garantito un giorno sì e uno no, dal primo novembre invece è sospeso. E non si sa neppure sino a quando. Così il sindaco ieri ha deciso di rivolgersi alla Regione perché intervenga al più presto per far riaprire la Guardia medica. «La chiusura a singhiozzo della Guardia medica di Oristano deve cessare», ha denunciato ieri Massimiliano Sanna. In realtà “a singhiozzo” lo è stato appunto sino al 31 ottobre, da nove giorni invece la porta dell’ambulatorio in via Carducci è chiusa.

«Ora basta»

«Il servizio è essenziale e deve essere assicurato con continuità. Oristano non può farne a meno – denuncia Sanna che ha inviato una comunicazione al presidente della Regione, Christian Solinas, all’assessore alla Sanità, Carlo Doria, e al direttore generale della Asl 5, Angelo Serusi – Nelle ultime settimane sono pervenute numerose segnalazioni sulla chiusura della Guardia medica. Purtroppo, anche in questi giorni l’assenza dei medici ne pregiudica l’apertura e questo desta allarme, ancor più in un momento in cui l’insufficienza dei medici in servizio limita la funzionalità e l’efficienza del servizio sanitario nel territorio».

Medici in fuga

Gli ultimi tre medici in servizio hanno presentato le dimissioni due mesi fa (prima di loro altri nove avevano abbandonato) dopo l’ordine di servizio inviato dal direttore Angelo Serusi con il quale venivano obbligati a prestare le proprie cure in caso di necessità anche ai detenuti del carcere di Massama. E a oggi sembra che abbia portato pochi risultati la proposta, sempre di Serusi, di prevedere incentivi per i camici bianchi già operanti nell’istituto penitenziario per coprire i turni scoperti. Un braccio di ferro che come unica conseguenza ha portato alla chiusura di un presidio medico da sempre garantito in città. Il sindaco sino a pochi giorni fa ribadiva di «aver avuto rassicurazioni dal manager della Asl che il presidio sarebbe stato garantito». Da ieri però non bastano più, per il sindaco.

La preoccupazione

«La Guardia medica è un servizio essenziale a garanzia della salute dei cittadini di cui Oristano, capoluogo di provincia e punto di riferimento per numerosi paesi del circondario, non può fare a meno. L’argomento, negli ultimi mesi, è stato al centro di numerose interlocuzioni con la direzione generale della Asl, proprio in considerazione dell’importanza del servizio e delle numerose lamentele – prosegue Sanna - Nonostante l’impegno del direttore purtroppo a oggi il servizio continua a non essere prestato con la necessaria continuità».

Pronto soccorso in tilt

Massimiliano Sanna poi ribadisce un concetto fondamentale: la Guardia medica chiusa mette in crisi il Pronto soccorso dell’ospedale. «Quale sindaco e autorità sanitaria della città sollecito un impegno immediato per la riapertura della Guardia medica anche al fine di evitare il sovraffollamento del Pronto soccorso del San Martino», ribadisce Sanna.

