«Aprite la strada e fateci lavorare» 

Inviata

Villasimius. «Hanno detto un sacco di bugie. I primi a prestare aiuto sono stati i miei ragazzi, eppure hanno ringraziato tutti tranne loro. Ma non è questo che mi importa ora. Devono spostare le auto bruciate, aprire la strada e farci lavorare. Ho sedici persone a casa». Secondo e ultimo atto del sopralluogo della presidente della Regione Alessandra Todde a Villasimius. Il protagonista è Rinaldo Fanni, titolare de I due Mari, il chiosco arrampicato sull’ultimo lembo di Punta Molentis, la spiaggia devastata domenica da un incendio doloso. Intorno un mare placido e sabbia finissima. Ma l’arenile è off limits, la strada non è percorribile e in una delle aree di sosta si trovano le 41 auto carbonizzate dalle fiamme. Proprio su quel piazzale punta una telecamera che potrebbe aver immortalato tutto.

Il dibattito

Arpionata dal gestore del bar, la presidente Todde ha assicurato tutto l’impegno possibile. «È fondamentale permettere alle persone di lavorare e farlo in sicurezza con i presidi antincendio e tutto quello che serve. Come ho detto in Consiglio, si possono fare mille piani di prevenzione ma bisogna collaborare. Queste persone sono stagionali e siamo ad agosto, se non agiamo urgentemente loro non lavorano», ha detto Todde sotto la tettoia del bar ristorante chiuso. Ad accompagnarla, l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e i consiglieri Camilla Soru e Valter Piscedda. Il primo atto della visita istituzionale si è aperto alle 16,30 in Municipio con un Consiglio straordinario. Il sindaco Luca Dessì, dopo aver ringraziato gli ospiti per la solidarietà, ha fatto chiarezza sui soccorsi e fissato alcuni punti chiave per far sì che quel che è avvenuto domenica non avvenga mai più. «Dobbiamo tutelare la nostra vegetazione senza dimenticare che la macchia mediterranea ha una propensione elevatissima alla combustione. Dobbiamo chiederci se le norme vigenti siano adeguate. Alcune restrizioni, nate con l’intento di tutelare il territorio, potrebbero averne limitato sicurezza e fruizione consapevole. Mi chiedo cosa sarebbe accaduto se non avessimo introdotto il numero chiuso a Punta Molentis. Forse saremmo qui a contare vittime. Forse è tempo di prevedere deroghe al Ppr per interventi di sicurezza». A Punta Molentis non c’è un vascone e neppure una rete idrica da usare in caso di emergenza. Dessì ha poi chiesto che la Regione li sostenga anche con interventi finanziari. «Bisogna capire che la prevenzione è l’unico modo di tutelare il nostro territorio – ha detto Todde –, il piano regionale senza il continuo confronto è lettera morta. Chiediamoci: cosa ci serve per essere messi in sicurezza? Noi possiamo dare le linee guida e rendere disponibili le risorse ma serve un confronto continuo. Un’altra cosa importante è che siamo davanti a una sfida che è portata avanti da forze criminali, visto che la gran parte degli incendi è dolosa: noi non ci pieghiamo a cartelli e speculazioni». A chiudere il presidente del Consiglio Piero Comandini: «Sono troppi gli incendi che continuano a devastare il territorio. Solo grazie a tutta la macchina dei soccorsi non siamo qui a contare i morti».

Il chiosco

La delegazione si è poi spostata dal Municipio fino alla spiaggia in quello che doveva essere il secondo e ultimo atto del tour. Davanti a quelle piante bruciate, ai sentieri ricoperti di cenere e in mezzo a quel cimitero d’auto, Dessì ha ringraziato il capo della Protezione civile, Tonino Diana, che ha chiesto a Todde un intervento per i mezzi dell’associazione. A quel punto è rimasto il tempo per incontrare i gestori dei bar. Giorgio Tolomei, proprietario dell’hotel L’Oleandro e dell’omonimo chiosco andato distrutto: «Devono bonificare in fretta e farci riaprire, chiediamo solo di lavorare». Con lui uno dei dipendenti che domenica è rimasto per più di mezz’ora aggrappato a una boa in attesa dei soccorsi. Poi l’ultima tappa fino ai Due Mari, l’appello e la rabbia di Fanni, e l’impegno della Todde di fare tutto il possibile.

