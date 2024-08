«Aprite la passerella alle bici» 

La riapertura della passerella di legno a Su Siccu dopo dieci mesi di chiusura per i lavori di manutenzione, non soddisfa le associazioni dei ciclisti, che contestano il divieto imposto dall'Autorità portuale al passaggio delle bici e dei monopattini, che devono essere trasportati a mano.

«La passeggiata era stata fatta sia per i pedoni che per i ciclisti», ricorda Gianni Vargiu, presidente di Amici della Bicicletta. «L'accordo di programma del 2011, sottoscritto dall’Autorità con Regione, Parco di Molentargius e i 17 sindaci dell’area metropolitana, prevedeva l’impegno a realizzare interventi mirati alla crescita della mobilità ciclabile e pedonale. Accordo disatteso per quanto riguarda il tratto della passeggiata in legno. I ciclisti, molti con bambini, sono costretti a passare per il pericoloso e trafficato viale Colombo. E questo anche quando Su Siccu – in prima mattinata - è mezzo vuota».

Per questo Vargiu invita l'Autorità a revocare il divieto «nel nome di una mobilità ciclopedonale che tanto è stata invocata nell'accordo di programma». La pensa così anche Fiab Cagliari: «Siamo contrariati da questa decisione», dice il presidente Virgilio Scanu, «non è supportata da corrette valutazioni tecniche. La bici è meno dannosa dei runners, che nel correre scaricano il peso corporeo verso terra. La stessa Autorità, che ha speso tanti soldi per la manutenzione, nei propri piani del fronte mare sta portando avanti la continuità ciclabile da Giorgino a Sant’Elia, progetto da noi sempre condiviso».

Per Scanu, la soluzione alternativa al divieto sarebbe imporre un limite di velocità alle bici nella passerella. «Poi c'è da notare l'assenza dell’amministrazione comunale: nel 2014 ci fu un accordo stipulato tra l'Autorità portuale, le associazioni dei ciclisti e il Comune. L’assessore dell’epoca, Mauro Coni, si era impegnato nella realizzazione della pista ciclabile in viale Colombo (mai realizzata), strada cittadina attualmente tra le più pericolose per la mobilità attiva. Perciò, chiediamo che il Comune faccia la sua parte per invertire la situazione».

Interpellata, l'Autorità portuale preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione.

